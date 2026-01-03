Moncho Fernández: "Aquesta nit no hem dormit gaire"
El Bàsquet Girona, amb la moral pels núvols després de la impactant victòria a Manresa, rep aquest diumenge el Surne Bilbao Basket a Fontajau
No han passat ni dotze hores de la majúscula victòria a Manresa, que Moncho Fernández s'ha presentat al pavelló de Fontajau per parlar del partit d'aquest diumenge a Girona contra el Surne Bilbao Basket (18 hores, DAZN). "Aquesta nit no hem dormit gaire", ha reconegut el tècnic gallec. "Després de guanyar, respirem il·lusió. També, per tot el que vindrà".
El tècnic del Bàsquet Girona no disposarà de Maxi Fjellerup per rebre el conjunt bilbaí, que també va jugar divendres, on va perdre clarament amb el València Basket (72-116). "S'està recuperant, ja veurem quan torna". Martinas Geben, que va donar el triomf en el derbi català amb una cistella al darrer segon després d'agafar prèviament el rebot, va ser anomenat el primer jugador de la jornada del 2026, amb 28 punts i 9 rebots per a una valoració total de 37. "Tots tenim l'acció al cap, però el més important és com ho vam fer durant el segon i tercer període, en què vam recuperar la identitat defensiva. Ens vam agafar al partit des de l'esforç i això ens va permetre tenir opcions de guanyar. Vam estar disset punts a sota, vam empatar i vam tenir l'oportunitat de victòria. L'adrenalina està més en el procés que en el resultat", ha afegit, i continua: "A casa i a fora, hem de fer valoracions. A Burgos vam estar molt malament, possiblement va ser el pitjor partit. Després vam caure a Andorra i vam jugar a Màlaga, València i Madrid. Hem perdut clar, perquè guanyar a aquests rivals és molt complicat. Jo el que espero és que guanyar a Manresa, que també és difícil, ens doni confiança per afrontar els partits de futur".
Ara com ara, els gironins són novens en la classificació i es llepen els dits amb la possibilitat -complicada, però real- de ser a la Copa del Rei, que tenen a un triomf de diferència, tot i que el Baskonia compta amb un duel pendent. Queden quatre jornades per acabar la primera volta, i els de Moncho disputaran dos partits consecutius a Fontajau (Bilbao i Baskonia) i visitaran el Joventut i el Saragossa. El bàsquet-average penalitza, perquè s'han encaixat derrotes contundents a camp contrari que afectaran en cas d'igualtat classificatòria, però el somni hi és, i batega fort. "Com ja sabeu la resposta, us la donaré. El repte és el Bilbao, però abans hem de recuperar-nos físicament i mentalment. Jo penso així: avui, avui i avui. Si fem aquest camí, veurem a on arribarem, però el cap el tinc en la immediatesa", ha explicat el tècnic.
A casa, a més, el Bàsquet Girona, excepte la patacada contra el La Laguna Tenerife (89-96), encadena cinc victòries: 85-81 al Gran Canària, 96-78 al Barça, 82-76 al Granada, 103-80 al Breogán i 103-86 al Lleida. El Bilbao, que té una victòria menys que els gironins a la Lliga, acumulen tres derrotes consecutives i no saben el que és guanyar lluny de la seva afició: 86-68 contra l'Unicaja, 101-69 amb el Joventut, 79-77 a Manresa, 82-70 a Madrid, 110-91 contra el Baskonia i 100-99 contra el Breogán. Les dinàmiques poden influir, en aquest cas. "Ens trobarem un equip molt ben treballat, especialment tàcticament. Està ferit, perquè ve de perdre, i no espero que ens relaxem per haver guanyat. Serà exigent, sense dubte, i l'hem d'afrontar amb il·lusió i ganes de guanyar. No ens podem confiar, hem de fer la feina com sabem i, si ho fem, tindrem possibilitats. Que no hagin guanyat fora de casa no significa res, tenen un gran equip i un gran entrenador. Segur que estan preparant el partit com ho fem nosaltres", ha finalitzat Moncho.
