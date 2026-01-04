En Directe
El Bàsquet Girona es troba amb la primera derrota de l'any 2026 (89-93)
El conjunt de Moncho Fernández guanyava de 10 a cinc minuts pel final del duel (82-72) però acaben caient als últims instants
Ja diuen que no diguis blat fins que no és al sac i ben lligat. Avui aquesta dita ha quedat ben exemplificada en el partit entre el Bàsquet Girona i el Bilbao Basket. Els de Moncho Fernández guanyaven de 10 punts (82-72) quan faltaven cinc minuts pel final, però els bilbaïns han acabat traient el coratge i l’encert que ha faltat als gironins per assaltar el fortí de Fontajau. La pel·lícula ha estat molt semblant a la de fa dos dies a Manresa, però aquesta vegada el final no ha estat feliç per a un conjunt gironí que, amb aquesta derrota, veu com es compliquen les seves opcions de disputar la propera edició de la Copa del Rei a València.
L’equip gironí ha patit el desencert inicial davant la bona defensa bilbaïna, i els triples de Lazarevic i Jaworski han donat avantatge als bascos en els primers minuts. Pep Busquets, però, ha trencat la sequera amb el primer triple local després de gairebé vuit minuts. A partir d’aquí, el Girona ha crescut en confiança, i Maric, des de la pintura, ha capgirat el marcador (17-16). Els locals han aprofitat el mal moment visitant, i un triple de Hughes ha tancat el primer quart amb un parcial de 7-0 que ha encès el públic de Fontajau.
Un parcial desfavorable de 3-9 ha desfet el +6 gironí i ha tornat la igualtat al marcador a mitjans del segon quart. Malgrat la millora del Bilbao Basket, el partit ha continuat molt equilibrat. Enmig del frec a frec constant, un triple de Hughes i una esmaixada de Maric després d’una gran assistència de Vildoza han donat aire als gironins (42-36). El 2+1 de Juan Fernández i el posterior triple de Busquets han obert un avantatge de deu punts, però Normantas ha retallat diferències abans del descans (48-40).
A la represa, les pèrdues de pilota del Bàsquet Girona i un triple de Hilliard han permès al conjunt visitant capgirar el marcador (51-53). Needham i Livingston han reaccionat per tornar a posar els gironins dins del partit, però la igualtat ha continuat presidint el duel. Maric, novament, ha trencat el guió amb dues accions de molta qualitat a la pintura que han acabat amb dues grans cistelles(58-57), arrencant una merescuda ovació. Tot seguit, Vildoza ha clavat un triple llunyà que ha permès arribar al darrer quart amb avantatge i confiança.
En els últims deu minuts, els triples de Livingston i Susinskas han fet esclatar Fontajau. L’encert exterior, especialment de Needham i Livingston, ha impulsat el Girona fins a obrir una escletxa de 10 punts (82-72) quan faltaven cinc minuts pel final. Semblava que el triomf era ben encarrilat, però el Bilbao Basket no ha abaixat els braços i la millora en el rebot ofensiu ha donat una reacció clau pels visitants. Amb un parcial de 3-8 i després d'aconseguir baixar pràcticament la màxima del Bàsquet Girona per culpa de molts errors no forçats en atac dels de Moncho Fernández, els bilbaïns s'han situat a només dos punts a 1:35 del final (85-87). A 44 segons, Geben ha anotat un dels dos tirs lliures i, en el següent atac, Hlinason hatrobat desprevinguda la defensa gironina per a tornat a posar els visitants per davant.
La defensa del Bilbao Basket en els instants decisius ha estat més ferma i ha impedit que el Bàsquet Girona trobés un últim llançament clar. Així, els gironins s’han quedat a les portes d’una victòria que havien tingut molt a prop durant bona part del partit, però que s’ha escapat en els moments finals. És una derrota especialment dolorosa, no només pel desenllaç, sinó perquè arriba en un moment de la temporada en què cada triomf pot ser determinant per continuar somiant amb la Copa del Rei; un objectiu que, tal com va insistir Moncho Fernández, no estava marcat, però que, pel gran rendiment de l’equip, podia esdevenir-se una possibilitat. Tot i el resultat, el conjunt gironí ha tornat a mostrar el caràcter competitiu que l’identifica, independentment del rival que tingui al davant, i així doncs, reafirma que, passi el que passi, aquest equip mai deixa de competir.
4Q | 00:44 (89-89)
Geben anota un dels dos tirs lliures per empatar l'electrònic als instants finals.
4Q | 1:48 (85-87)
El Bilbao Basket torna a reaccionar i després d'un parcial de 3-8 es torna a posar per davant
4Q | 6:07 (82-72)
Otiiiis Livingston des de la línia de tres no falla i situa el +10 en el marcador, en un moment clau.
4Q | 7:42 (77-69)
Com ha començat el quart el Bàsquet Girona, l'encert des de la línia de 3 està destrossant a un Bilbao Basket que ha hagut de demanar un temps mort per aturar el vendaval gironí.
4Q | 8:47 (72-67)
Livingston i Susinskas anoten des de la línia de tres per a començar de la millor manera el darrer quart.
3Q | 00:07 (66-62)
Vildoza des de casa seva anota un triplàs per arribar als últims 10 minuts d'un partit on tot està obert.
3Q | 2:19 (58-57)
De nou Maric torna a posar per davant al Bàsquet Girona. El pivot Bosnià torna a fer una escletxa en la pintura del Bilbao Basket.
3Q | 6:39 (51-53)
Les pèrdues de possessions del Bàsquet Girona, que ha sortit molt desconcentrat del descans, i el triple de Hilliard torna a posar per davant el conjunt visitant.
3Q | 10:00
Comença la segona part entre el Bàsquet Girona i el Bilbao Basket
2Q | 00:00
Descans a Fontajau en un partit molt igualat entre gironins i bilbaïns. El Bàsquet Girona visita els vestidors amb una mínima renda d'avantatge en l'electrònic després de la gran reacció dels locals durant els últims minuts de quart!
