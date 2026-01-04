En Directe
Bàsquet Girona - Bilbao Basket, en directe
Segueix en viu la narració del partit entre el Bàsquet Girona i el Bilbao Basket que es juga al pavelló de Fontajau
2Q | 1:27 (45-36)
Juan Fernández transforma el 2+1 per demostrar la reacció de l'equip en aquest tram final
2Q | 2:17 (42-36)
Quina gran jugada del Bàsquet Girona, en què Vildoza ha vist entrant sol a Maric, i aquest sol davant de cistella ha fet una esmaixada espectacular!
2Q | 4:50 (33-30)
Otis Livingston II anota un gran triple per a continuar per davant en un moment de màxima tensió. Cap dels dos equips aconsegueixen desenganxar-se i la igualtat és màxima.
2Q | 6:54 (25-25)
El Bilbao Basket aconsegueix igualar el partit des de la línia de tir lliure.
2Q | 8:24 (25-21)
El triple de Geben fa reaccionar a l'equip després d'un parcial 0-5
1Q | 0:35 (22-16)
Tripleee de Hughes per allunyar als gironins en el marcador abans de tancar el primer quart.
1 Q | 2:44 (17-16)
Un gran revers a la pintura de Maric posa per davant per primera vegada al Bàsquet Girona
1Q | 3:39 (13-15)
Pep Busquets anota el primer triple del Bàsquet Girona després d'un inici de desencert local.
1Q | 4:50 (10-13)
Vildoza contraresta el triple de Lazarevic
1Q | 5:56 (6-7)
L'MVP a Manresa, Martinas Geben, fa una esmaixada espectacular per ajustar al màxim l'electrònic
