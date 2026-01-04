Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Girona B rep al filial de l’Espanyol a Montilivi

Els de Quique Álvarez volen fer valdre l’avantatge de jugar a casa, on no han perdut encara aquesta temporada, en el duel de filials catalans

El triomf en l’últim partit a casa contra el Castelló (7-3) / David Aparicio

Gerard Ullastre

Els gironins enceten l’any contra l’Espanyol davant de la seva afició a Montilivi (12 h). Quan el sol estigui al punt més alt del cel, la competició es reprendrà pels de Quique Álvarez.

Si bé pot semblar que arribar a les posicions de promoció d’ascens a Primera Federació és una situació gairebé utòpica pel Girona B - tenint en compte els resultats i el joc oferit com a visitant -, sens dubte el camí cap a Ítaca depèn del fet que el filial prorrogui la seva imbatibilitat a casa. L’estadi dels gironins s’ha convertit en un fortí inexpugnable aquesta temporada. Només el Barça Atlètic i el Barbastre han estat capaços de treure suc del feu gironí - si és que en aquest context, treure suc es pot entendre com rascar un punt -. L’Espanyol B vol seguir les petjades del filial de l’equip amb el qual comparteix comarca i intentar que els locals no s’adjudiquin els 3 punts com estan acostumats.

La dinàmica gairebé immillorable del conjunt local contrasta amb el balanç de resultats dels periquitos quan juguen a domicili. L’Espanyol només s’ha endut una alegria com a visitant en aquesta edició de la Lliga. La combinació entre la tendència que tenen els blanc-i-blaus de no guanyar fora de casa i l’enorme facilitat que té el Girona B d’adjudicar-se els 3 punts quan juga com a local deriva en un còctel explosiu que fa que sembli que els locals hagin de guanyar ni que sigui per inèrcia. Malgrat el context favorable i fins que no es demostri el contrari, la inèrcia no guanya partits, i molt menys adjudica una posició a la promoció d’ascens. Per aquest motiu, el filial del Girona ha d’estar disposat a suar per repetir el resultat de l’últim precedent de quan va jugar contra un altre filial (7-3).

