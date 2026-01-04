El Girona B s’encalla amb l’Espanyol B (0-1) i l’Olot salva un punt a casa (1-1)
El filial gironí ho intenta però no pot remuntar un gol desafortuntat a les acaballes del primer temps
El Girona B va perdre la condició d’imbatut a casa amb una derrota cruel per 0-1 contra l'Espanyol B. El filial gironí va omplir la tribuna de Montilivi en una prèvia de la cavalcada de reis a Girona, però tot i l’empenta de la segona meitat i un destacat Lou William, la mala sort en el primer gol dels periquitos, que va venir d'un rebot, es va acabar imposant. Quique Álvarez no comptava amb Lass, Papa i Arango, tots tres a Mallorca amb el primer equip, ni Shin (lesionat al turmell) i Ferran (a la clavícula, però forçant la cinquena groga des de la banqueta).
La primera meitat va ser d’allò més travada, sense ocasions clares a cap porteria. El domini va alternar-se amb els visitants depenent d’espurnes individuals de Castell o Peries i els locals insistint per l’esquerra amb Momo i Badia o amb Pol Arnau sorprenent a la dreta. Sense ningú que acabés de desequilibrar del tot, va haver de ser la fortuna qui, els últims cinc minuts, es posés del bàndol periquito. Després d’un parell de fintes a la frontal de l’àrea, Peries va connectar un xut centrat que va enverinar-se en topar en Salguero. Puig no podia reaccionar a temps i l’Espanyol B marxaria al descans amb avantatge.
Pol Arnau i Gibi, això sí, van estar a punt de fer la igualada abans del xiulet. L’atac més perillós del Girona B havia estat al minut 3 en una combinació de banda a banda entre Momo i Pol Arnau, que va acabar rematant sol però sense prou potència la centrada del marroquí. Tot plegat va fer que Quique Álvarez sacsegés l’equip al descans enviant-lo amunt amb les entrades de Garido per Arenzana i Toni per un estèril Nil.
El primer ensurt, però, va ser a la frontal de l’àrea gironina, on Vicandi va robar la cartera a Sarasa. Sergi Puig, fent-se immens, va evitar un gol cantat. Tot i un travesser de Santiago pels blanc-i-blaus, el segon temps va ser del Girona B. El filial va empenyer, especialment amb l’entrada del brillant juvenil Lou William: En la seva primera acció ja va cargolar una rosca fregant el pal, i una canonada seva de la frontal va estar a punt d’empatar el matx.
Encallats i frustrats, els locals van perdre el seu primer partit a casa. La sort, que abans havia ajudat l’Espanyol B, va negar-li el favor al Girona B quan Llorenç va empassar-se una pilota bombejada sobre la línia de gol. El pal, salvador, va escopir el gol del filial, que després de no culminar tres bones centrades a les acaballes veu allunyar-se el tren de la promoció i s’instal·la a mitja taula.
L’Olot salva l'invicte a casa
Els de Roger Vidal van salvar l’invicte que tenien com a locals davant l’Atlètic Balears, justament el millor visitant de la categoria, que quan creia endur-se pel partit per 0-1, ja en l'afegit, va veure Martí Soler rescatar un empat volcànic. Un gol matiner de Moha Keita a pilota parada llastava els garrotxins des del quart minut de joc, però la tònica va canviar en la segona meitat. En primer lloc, per l'empenta dels garrotxins i, en segon, per l'expulsió de Jaume Pol quan faltaven 20'. La superioritat va donar encara més ales a un Olot que, en l'última del partit, va treure un punt que el manté just per sobre la promoció de descens.
