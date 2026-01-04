Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Escala perd en un dia per oblidar contra el Lleida

Els homes de David Gurillo es veuen penalitzats amb un gol en cada període

Una acció del partit entre l'Escala i l'Europa B disputat al Nou Miramar / @CEEuropa

Jordi Bofill

Girona

La bona temporada de l’Escala va patir un sotrac a Lleida, en una matinal en què els locals van aconseguir els tres punts amb més facilitat de la prevista (2-0). Un gol de Pau Russo abans de la mitja hora de joc i un segon de Joan Miquel ja a les acaballes, van deixar amb les mans buides als alt-empordanesos en el seu quart partit consecutiu sense triomf.

