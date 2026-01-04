L’Olot rep el millor visitant de la Lliga a l’Estadi Municipal
L’Atlètic Balears fa perillar el rècord d’imbatibilitat dels garrotxins com a locals
Gerard Ullastre
Al conjunt volcànic se li presenta a les 12 hores un dels reptes més complicats de la temporada: mantenir el rècord d’imbatibilitat com a locals contra l’Atlètic Balears, l’equip que més suc treu de tota la Lliga quan juga fora de casa.
L’Estadi Municipal viurà a l’hora del vermut un xoc entre dos conjunts amb facilitat per sumar punts en un escenari com el d’avui. En aquest paradigma, l’avantatge és un concepte força ambigu, i vaticinar quin equip sortirà victoriós del matx és una temeritat. Encara que els visitants siguin els segons classificats a la Lliga, els de Roger Vidal tenen un as sota la màniga: ser locals. Aquesta temporada, els partits de l’Olot són com tirar una moneda a l’aire, però amb la particularitat que si juga fora de casa la moneda sempre cau creu, i si, per contra, el conjunt volcànic juga davant de la seva afició, l’Estadi Municipal es converteix en un fortí i fa que la moneda sempre surti cara.
Els de la Garrotxa estan obligats a sumar els tres punts si no volen coquetejar amb el descens. Per a comptar amb més opcions de vèncer els balears, Roger Vidal ha assegurat que la clau és «trepitjar l’àrea contrària amb qualitat». En aquest sentit, el tècnic ha afirmat que si volen aconseguir la victòria, caldrà «ser protagonistes amb la pilota».
