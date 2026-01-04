MALLORCA-GIRONA | LA PRÈVIA
La primera de les dues finals es disputa a Son Moix
El Girona arriba al duel contra el Mallorca en descens i només hi sortiria si guanya demà a la tarda als de Jagoba Arrasate
Jaume Massana
L’any nou ja és aquí, però l’objectiu del Girona es continua repetint com si fos el dia de la marmota: sortir del descens. No és tasca fàcil guanyar al Mallorca a Son Moix, però sí obligatori. La jornada també acompanya a sortir de la zona vermella, ja que la derrota del València per 4-1 a Balaídos davant del Celta certifica que els gironins depenen de si mateixos per escapar del descens. A la mateixa hora que el Girona (18.30 h), es disputarà l’Alabès-Oviedo. Els asturians no atraparien als de Míchel ni guanyant, però una derrota dels bascos alineada amb una victòria blanc-i-vermella significaria atrapar als de Vitòria, que es troben amb 18 punts, mateixos que el Mallorca.
Un encontre més contra un rival directe i aquesta pressió de guanyar peti qui peti no ajuda al conjunt gironí. Davant rivals directes com Llevant (0-4), Oviedo (3-3) o Rayo Vallecano (1-3), tots tres partits a Montilivi, el Girona no se n’ha sortit massa bé. Generen positivitat els duels contra València (2-1), Alabès (1-0) i Reial Societat (1-2), les tres úniques victòries d’aquesta campanya i el fet que en l’últim desplaçament d’aquesta temporada els blanc-i-vermells s’enduguessin el triomf amb la remuntada a última hora protagonitzada pel doblet de Tsygankov a Anoeta fa arribar al Girona amb un extra d’injecció de moral.
L’equip ha demostrat durant tot el 2025 que té una doble cara que mostra intermitentment i que, per desgràcia, ha aparegut més la cara fluixa que la que demostra que es pot competir contra qualsevol conjunt. De fet, el primer partit de l'any passat va acabar amb victòria a domicili contra l’Alabès, amb un gol a les acaballes del matx de Jhon Solís i el Girona vol repetir la gesta de guanyar el primer partit de l’any. Els gironins arriben al duel amb gairebé les mateixes baixes del partit contra l’Atlètic de Madrid, exceptuant les novetats de David López i Krapyvtsov. El central barceloní no entrava a una convocatòria des de finals d’agost.
Per altra banda, el Mallorca espera al Girona amb ganes d’allunyar-se del descens, que marquen els de Míchel tres punts per sota, amb l’única absència a la convocatòria del veterà porter Iván Cuéllar. Jagoba Arrasate ha recuperat d’última hora a Omar Mascarell, que retorna de la Copa Àfrica.
