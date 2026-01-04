Sorteig d'entrades pel partit de l'Spar Girona
Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure l'Spar Girona.
El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Euroleague Women, Spar Girona - Galatasaray Cagdas Faktoring, del dimecres 14 de gener hora per confirmar, al Pavelló de Fontajau.
Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins divendres 9 de gener abans de les 12 hores), dilluns 12 de gener els guanyadors sortiran publicats al diari.
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Rescaten a Girona una dona amb discapacitat que portava quatre dies immòbil en un sofà
- Rescaten el conductor d’un autobús al límit de caure per un talús després de sortir-se de la via a Figueres
- Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions
- Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’un nou allau
- Un centenar de persones es concentren a Girona contra l'atac dels EUA a Veneçuela
- L'afluència d'esquiadors a Vallter obliga a tancar l'accés per carretera a primera hora des de dimarts
- Girona instal·larà neveres a l'exterior d'algunes escoles per vendre a un preu simbòlic el menjar que sobri dels dinars