Handbol
Blanes, seu central del Campionat d’Espanya
El CESA mou a 2340 participants, suposa un impacte econòmic de 2M d’euros i 60 establiments blanencs hi donen suport facilitant una guia als acompanyants dels atletes
DDG
La Ciutat Esportiva Blanes (CEB) va acollir per tercer any consecutiu, el Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques (CESA) d’Handbol 2026. La competició també s’allotjava a cinc altres localitats (Lloret, Calella, Malgrat, Mataró, Pineda i Tordera), però la seu principal continua sent Blanes, per les immillorables prestacions i comoditats que representa.
A la Ciutat Esportiva l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, acompanyat de la regidora d’Esports, Mònica Rabassa, i del president de la Federació Catalana d’Handbol (FCH), Jaume Fort, van encapçalar un dels sis partits que van disputar al llarg de tota la jornada els sis equips de la Selecció de Catalunya en competició (infantil, cadet i juvenil, tant en femení com en masculí).
800 persones del CESA allotjades a Blanes
El CESA és el campionat autonòmic d’handbol que mou més de 2.340 jugadores i jugadores que, amb les seves respectives famílies, estaven tant a Blanes com a les respectives localitats on s’està acollint. D’aquest total, 800 participants eren a Blanes, més concretament als hotels Blaumar i Blaucel.
Els dos establiments de Blanes van obrir expressament per a la ocasió, i allotjaven els equips, jugadors i jugadores, així com els acompanyants i tècnics dels diferents equips de les seleccions de Catalunya i Euskadi. També s’hostejaven a Blanes els membres de l’organització del campionat, la Federació Catalana d’Handbol.
Aquest esdeveniment és un dels més importants de tot l’estat, i un dels més grans d’Europa, perquè reuneix simultàniament sis categories: infantil, cadet i juvenil, tant femenines com masculines. Això fa que Blanes i el seu entorn es converteixin en l’epicentre de l’handbol base estatal durant una setmana completa, amb una afluència de milers de persones, entre esportistes, tècnics, familiars i acompanyants.
Campanya de promoció dels establiments blanencs al CESA
Aquesta tercera edició consecutiva en què el campionat s’allotja en aquest municipi va incloure diverses novetats. Durant els darrers anys el campionat ha tingut un impacte directe superior als 2.000.000 €, xifra significativa especialment en una època de l’any amb baixa ocupació turística, dinamitzant sectors com la restauració, el comerç, l’allotjament i els serveis. Amb l’objectiu de continuar reforçant el vincle entre el campionat i la ciutat, la Federació Catalana d’Handbol va impulsar una campanya per implicar els establiments blanencs i oferir-los visibilitat gratuïta durant l’esdeveniment.
