Girona FC
El Girona estrenarà els dilluns contra el Getafe
El conjunt blanc-i-vermell rebrà als de Bordalás a Montilivi el 26 de gener
Jaume Massana
Girona
Avui mateix s'han confirmat els horaris de la jornada 21 del campionat de lliga. El partit entre el Girona i el Getafe es disputarà el pròxim dilluns 26 de gener a les 21:00 h, convertint-se en el primer matx d’aquesta temporada on els de Míchel juguen un dilluns.
En el primer partit del campionat s’havien estrenat els divendres, en aquell fatídic encontre davant el Rayo Vallecano que va acabar amb victòria madrilenya per 1-3 i després d’aquest, havíen emfrontat l’Espanyol, el mateix Getafe i a la Reial Societat també en divendres. Per tornar-se a veure les cares amb l’equip de José Bordalás, LaLiga ha decidit que els gironins juguin aquest encontre a Montilivi per primera vegada un dilluns.
