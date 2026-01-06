Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Badosa resisteix i remunta

La tennista gironina es va imposar a la txeca Bouzkova en la primera ronda del torneig de Brisbane després d’una dura batalla de més de tres hores de durada

Paula Badosa, avui.

Paula Badosa, avui. / Zain Mohammed/EFE

Redacció

Barcelona

El retorn a la competició de la gironina Paula Badosa va resultar encoratjador, amb un convincent triomf en la primera ronda del torneig de Brisbane sobre la txeca Marie Bouzkova per 6-7(4), 6-4 i 6-2, després de tres hores i tres minuts. La catalana, vint-i-cinquena del món, que no competia des que es va retirar per lesió del WTA 1000 de Pequín, el 25 de setembre passat, va donar símptomes de recuperació en un duel en el qual va anar de menys a més.

Es va mantenir ferma Badosa, que va fer sensació de gaudir de la seva tornada a les pistes malgrat perdre el primer set en el desempat davant una rival a la qual sempre ha guanyat. La tennista de Begur va tirar endavant un duel maratonià que va fer seu des de l’equador del segon set, quan va accelerar i va guanyar la màniga per a igualar el partit, resolt en el tercer parcial, on es va mostrar forta físicament davant una adversària que va decaure.

Badosa, en un altre temps número dos del món i que l’any passat va arribar a semifinals de l’Open d’Austràlia, pretén assentar-se entre les grans del circuit i recuperar la condició que la va portar a instaurar-se com una de les millors del món. Badosa, que per cinquena vegada va batre a Bouzkova, jugarà en segona ronda contra la kazakh Elena Rybakina, tercera favorita.

