El Barça arriba a un principi d'acord per Joao Cancelo
El club blaugrana pacta la cessió del lateral portuguès de 31 anys
Francisco Cabezas
El Futbol Club Barcelona va arribar ahir a un principi d’acord per a la tornada de Joao Cancelo, segons van confirmar fonts de l’entitat blaugrana a aquest diari. El pacte, verbal amb totes les parts (inclòs l’Al-Hilal de l’Aràbia Saudita, actual club del lusità) i pendent de la firma dels contractes, ha sigut propiciat gràcies a les bones relacions existents entre el president Joan Laporta i l’agent Jorge Mendes i a l’habitual flux de negoci entre els dos bàndols. El Barça ha aconseguit que l’Al-Hilal accepti una cessió fins a final de temporada, i es farà càrrec d’una part de la fitxa, entre quatre i cinc milions, segons les fonts consultades.
La incorporació de Cancelo, carriler tot i que poc donat a la burocràcia tàctica, no deixa de ser sorprenent davant la necessitat del Barcelona de fitxar un central després de la baixa per lesió del danès Andreas Christensen. No obstant, el tècnic Hansi Flick, que era qui més insistia en la necessitat de reforçar el centre de la defensa, ha acabat per acceptar.
Encaixar el salari
Potser la qualitat del jugador portuguès hagi influït, donades les escasses alternatives existents als carrils ara que Gerard Martín exerceix de central i amb Eric Garcia com a únic relleu en el lateral dret de Koundé, que també podria tornar a ser central. Però també, clar, ha ajudat la capacitat de convicció del president i també de Deco, el director esportiu.
Les relacions entre Laporta i l'agent Jorge Mendes faciliten l’operació
El Barça, per poder encaixar el salari de Cancelo, haurà de fer servir una fórmula ja coneguda. Haurà de ser la Comissió Mèdica de LaLiga la que acrediti que Christensen –amb una ruptura parcial del lligament encreuat anterior del genoll esquerre– estarà un mínim de quatre mesos de baixa. Així, el club blaugrana el donarà de baixa i podrà utilitzar el 80% de la part proporcional de la fitxa del danès fins a final de temporada.
Cancelo, per qui venia licitant també l’Inter, se sortirà amb la seva tornant al Barça i deixant enrere el seu últim periple a l’Aràbia Saudita, on l’expedició blaugrana va arribar ahir per disputar la Supercopa d’Espanya.
A l’estiu del 2024, i després d’acabar la seva primera cessió al Barça, el Manchester City va col·locar Cancelo a l’Al-Hilal a canvi de 25 milions. Aquest curs, no obstant, gairebé no ha jugat, ja sigui per lesió, pel seu estrany caràcter, per no tenir la fitxa en regla o per la seva poca implicació. No juga amb l’Al-Hilal des del 13 de setembre. Allà s’ha trobat tota mena d’exestrelles, com Darwin Núñez, Theo Hernández, Rúben Neves o Malcom.
Cancelo, de 31 anys, tornarà així a vestir la samarreta blaugrana després que ho fes en la temporada 2023-24. Llavors, malgrat la seva inestabilitat, va completar una temporada notable a nivell numèric, amb quatre gols i cinc assistències en 42 partits.
