El juvenil suís que dona aire a l’atac del Girona B
Amb només divuit anys, Lou William comença a treure el cap al filial blanc-i-vermell, on Quique Álvarez ja li dona responsabilitats per revolucionar partits
El davanter suís Lou William va ser una de les notícies positives de la derrota del Girona B a Montilivi contra l’Espanyol B. Malgrat tenir només la majoria d’edat i ser juvenil, ja ha entrenat amb el primer equip, a les ordres de Míchel, i Quique Álvarez el comença a cridar habitualment perquè participi amb el segon equip. Davant del filial blanc-i-blau, va jugar pràcticament una mitja hora, i va destacar, liderant l’atac. William és un extrem amb desequilibri i habilitat que no s’ho pensa a l’hora de xutar. De fet, diumenge, va tenir dues accions on podria haver empatat: just sortir, amb una rosca que va fregar el pal; i amb una canonada des de la frontal.
Quique Álvarez, entrenador del Girona B, assegurava al final del matx a Diari de Girona que «el veig molt bé, és un nano que al Juvenil li va costar entrar, però que últimament està jugant bé. L’altre dia (en la derrota a Alcoià d’abans de Nadal) ja va ser titular amb nosaltres i va fer coses bones per a l’equip. Avui (referint-se al duel contra l’Espanyol B) ens ha donat una mica més d’aire i, ofensivament, hem millorat». William acumula una titularitat i tres estonetes més amb el filial, i amb el juvenil ha disputat nou partits.
Una cadena
«D’això es tracta: que la gent del Juvenil pugui entrar a ajudar-nos en moments en què ens falten peces. Nosaltres també hem de poder tirar de baix», diu Álvarez, referint-se al fet de les nombroses baixes que acumula, setmana rere setmana, obligat per les condicions de l’equip de Míchel, que ha de recórrer al filial per completar les seves convocatòries. Com en una cadena, quan el Girona li pispa jugadors al Girona B, el Girona B els agafa del Juvenil A i aquest ho fa del B.
L’entrenador blanc-i-vermell també va tenir temps de lamentar-se de la primera derrota com a local de la temporada. «Ens ha faltat una mica d’energia i d’anar una mica més per ells, al principi. Hauríem d’haver amenaçat més, ja els ho he dit als jugadors. Tampoc és que l’Espanyol B fes gaire, però s’ha trobat amb el gol i, a partir d’allà, s’han començat a sentir més còmodes, perquè és un equip que defensa molt bé».
Álvarez va valorar positivament que «en la segona part hem tingut situacions per a poder empatar. A mi no m’agrada parlar de justícia, en el futbol, però potser no hem fet un partit per perdre. Però ja se sap, si no encertes... Ells ho han fet, i nosaltres hem estat una mica espessos en atac i no hem pogut sumar cap punt». La millor notícia, de llarg, va ser el gran rendiment de Lou William.
