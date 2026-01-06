Roberto Íñiguez: «Hem d’ajudar als àrbitres i jo haig de ser l’exemple»
El tècnic de l’Spar Girona li demana a la plantilla «gratitud, apreciar i reflexionar» abans de defensar el lideratge de la Lliga a la pista del Gernika
Després de la impactant victòria en el clàssic contra el Perfumerías Avenida, l’Spar Girona no descansa i s’enfronta dimecres al vespre al Gernika en condició de visitant (20 hores). «Venim d’un partit dur diumenge, acabo d’arribar de l’entrenament, marxem cap a Bilbao, dinarem a l’autobús... Amb poc temps», responia a com estava el tècnic del líder de la Lliga, Roberto Íñiguez, que no té baixes. «Com sempre dic, tenim un puntet de fatiga per tot el que anem acumulant, però encara veig bé a la gent. Tenim l’alegria d’haver guanyat un duel important, contra un rival sempre complicat, i sabem que encara podem millorar coses. Hi ha molt marge de millora, amb la qual cosa som positius. Hem de continuar treballant perquè crec que l’enemic més gran hem de ser nosaltres mateixes, i això és un tema de mentalitat. Ara, en l’esport professional, el tema anímic és rellevant i aquests dos dies, des del cos tècnic, n’hem parlat molt».
El vitorià va deixar una de les seves innumerables anècdotes en forma de regal de Reis. «Fa molts anys vaig llegir a un coaching parlant del GAS. La G és de gratitud. I a les jugadores els he dit que n’hem de tenir: per tot el que tenim per fer el que ens agrada, per poder venir aquí i jugar a bàsquet, perquè mai hem d’oblidar perquè vam començar a jugar a bàsquet i perquè fem el que fem. La A és d’apreciar, especialment les petites coses que passen en la nostra organització: la gent que fa que aquesta sala de premsa estigui preparada, la que gent que fa que quan sortim a la pista aquesta estigui a punt i les sabatilles sonin bé, la gent que ha netejat la pista el Dia de Reis perquè nosaltres poguéssim entrenar, el fet de tenir l’esmorzar quan arribem, que l’oficina i el vestidor estan nets. Tot plegat, sovint ho normalitzem i cal ser agraïts. I la S, és la reflexió, i aquí sí que hem de millorar moltes coses. La relació amb els àrbitres, per exemple. Els hem d’ajudar perquè puguin xiular tranquils. Jo haig de ser l’exemple i també haig de millorar perquè si li demano una cosa a l’equip, haig de ser l’exemple». Íñiguez va tancar el debat polèmic de l’arbitratge en el clàssic opinant que «la primera tècnica és injusta perquè és una cosa que ja havia parlat amb l’àrbitre, i ell m’ho accepta. Però quan vaig veure que no ho van sancionar, vaig protestar. I, evidentment, el que va passar després, és error meu».
Va acabar opinant que «no caic bé a Teledeporte, però les seves retransmissions no m’agraden. Haurien de ser objectius i no han de perdre el temps fent tuits desprestigiant-me que més tard esborren. Que s’esforcin a no posar partits a les 11 hores, que facin millor les entrevistes, que s’aprenguin el nom de les jugadores o les normes, i que no jutgin, perquè són notaris dels fets»