El Barça se cita amb el Racing, un duel de líders als vuitens de la Copa del Rei
Real Madrid, Athletic Club i Atlètic de Madrid també s’enfronten a equips de Segona Divisió
Giacomo Leoni Amat
El FC Barcelona jugarà contra el Racing de Santander als vuitens de final de la Copa del Rei en una eliminatòria a partit únic. Es tracta d’un duel entre el líder de Primera i el líder de Segona A.
El sorteig dels vuitens de la Copa del Rei 2025-26 s’ha dut a terme a la Ciutat Esportiva de Las Rozas, a Madrid, amb la participació dels 16 equips que continuen vius a la competició. Els quatre equips que disputen la Supercopa d’Espanya aquesta setmana només podien enfrontar-se a un equip de Segona Divisió a domicili, mentre que els altres set de Primera s’enfrontaran entre ells.
Les eliminatòries continuen sent a partit únic fins a les semifinals i es disputaran la setmana vinent després de la Supercopa d’Espanya, entre dimarts 13, dimecres 14 i dijous 15 de gener. En aquesta ronda ja s’incorpora el VAR.
L’Atlètic de Madrid ha estat el primer a sortir del sorteig i viatjarà a Galícia per enfrontar-se al Deportivo de la Corunya, un històric del futbol espanyol que no trepitja la màxima categoria des de la temporada 2017-18. Al FC Barcelona li ha tocat el “gros” de la Hypermotion, ja que es desplaçarà al Sardinero per intentar eliminar l’actual líder de la classificació, el Racing de Santander, que no ha tornat a Primera des que va descendir la temporada 2011-12.
Mentrestant, els de Xabi Alonso hauran de posar rumb a l’estadi Carlos Belmonte per enfrontar-se a l’Albacete, dissetè a la taula. L’Athletic Club, rival del Barça aquesta nit a la semifinal de la Supercopa, s’enfrontarà a la Cultural Leonesa.
El València es juga les cartes davant el Burgos, desè classificat a Segona. El primer duel directe entre equips de Primera que ha sortit del sorteig portarà l’Elx a la Cartuja, seu de la final i llar temporal del Betis. La Reial Societat rebrà l’Osasuna i l’Alabès farà el mateix amb el Rayo Vallecano, últim classificat per als vuitens després de vèncer per 1-3 el Granada ahir. El partit es va ajornar pel compromís del club madrileny a la Conference League.
