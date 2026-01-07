Gernika - Spar Girona, en directe
Segueix en viu el partit entre el Lointek Gernika i l'Uni Girona que es disputa al pavelló de Maloste
- En directe | El sorteig del Nen repartirà fins a 770 milions d'euros en premis
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- L'home més vell de Catalunya fa 110 anys: 'Procuro donar les menors molèsties possibles
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Set ferits en un accident a l’AP-7 a Pont de Molins causat per un senglar
- La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Assalt violent en una casa de Colomers: un grup d'encaputxats lliguen un resident i amenacen la família amb pistola
- Demanen més protecció davant esllavissades que s'han produït a l'entrada est de Girona