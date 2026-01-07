Hoffenheim i Heerenveen anul·len l’amistós a Olot
El club alemany, d’estada al Camiral, considera en mal estat la gespa del Municipal contra el parer dels neerlandesos, allotjats a Torremirona
Els hiverns del nord són més freds que no pas a casa nostra, i això implica aturades més llargues per a lligues com les d’Alemanya o els Països Baixos. Per aquest motiu, és habitual que clubs d’aquestes competicions aprofitin la manca de partits oficials per a fer estades a l’estranger. A Girona, les instal·lacions del Camiral Golf de Caldes de Malavella, l’antic PGA, o Torremirona, a Navata, estan més que acostumades a visites d’aquesta mena, com la que aquests dies ha fet un dels equps punters de la Bundeslliga com és el Hoffenheim. D’un perfil més baix, però també a l’elit, és el Heerenveen de l’Eredivise, que aquests dies feia ús de les infraestructures de Torremirona.
Aprofitant la coincidiència a terres gironines, Hoffenheim i Heerenveen tenien previst disputar, ahir, un partit amistós al Municipal d’Olot, però el club alemany va considerar que l’estat del camp no era l’adeqüat. En un comunicat, el cinquè classificat de la Bundeslliga afirmava que es cancel·lava l’amistós «per l’estat de la gespa» i que «la decisió s’ha près en interès de la salut de tots els jugadors». Al seu torn, el Heerenveen publicava que «el partit amistós previst contra el Hoffenheim s’ha cancel·lat malauradament. Els rivals han considerat que el camp no és satisfactori i, per tant, es neguen a jugar». Tots dos equips van acabar disputant partits separadament al Camiral i Torremirona amb els jugadors que feien part de les convocatòries.
Diari de Girona va tenir accés a les següents imatges del Municipal d’Olot ahir al migdia.
Sigui com sigui, tots dos clubs seguiran els camins a les seves respectives lligues aquest cap de setmana. Els alemanys visiten dissabte l’estadi del Werder Bremen i podran comptar amb alguns dels noms coneguts que integren la seva plantilla com són el veterà porter Oliver Baumann, el campió de Conference League amb el West Ham anglès Vladimir Coufal, l’ex del Liverpool Ozan Kabak, o el campió d’Anglaterra amb el Leicester el 2016 i clàssic del Hoffenheim Andrej Kramaric.
El Heerenveen és novè a l’Eredivise i diumenge rep el Feynoord, segon classificat. El futbolista més valuós a les seves files és l’extrem noruec Jacob Trenskow (cinc milions d’euros de valor segons la web especialitzada Transfermarkt). n
