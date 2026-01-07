Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Hollanders continua al Bàsquet Girona a l'espera del retorn de Fjellerup

El club informa que ha tornat a allargar el contracte temporal del neerlandès

Hollanders durant el Girona-UCAM Múrcia l’octubre passat.

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

El que en un principi havien de ser dos mesos, aviat en seran quatre. El Bàsquet Girona ha informat aquest matí que ha arribat a un nou acord amb Sander Hollanders per allargar-li el contracte temporal que va iniciar a finals de setembre del 2025 i que ja ha renovat fins a dues vegades. El vincle finalitzava el passat 29 de desembre, però les dues parts han apostat per mantenir-lo i, aquesta vegada, el club no ha especificat el termini. "El club ha arribat a un acord amb Sander Hollanders per prolongar la seva vinculació amb el primer equip dins el marc de la planificació esportiva del club per al tram actual de la temporada. Aquesta decisió respon a la bona integració del jugador a l’equip i a la seva aportació tant en el dia a dia com en la dinàmica competitiva del grup", s'explica en el comunicat.

La continuïtat de l'escorta neerlandès va lligada a la recuperació de Maxi Fjellerup. El Bàsquet Girona ha aprofitat per actualitzar l'estat físic de l'escorta argentí, que de mica en mica millora de la lesió al turmell dret. "El jugador Maxi Fjellerup es troba en la fase avançada de la seva recuperació. El procés s’està duent a terme mitjançant un tractament conservador, seguint els terminis establerts pels serveis mèdics. Si no es produeixen contratemps, el jugador continuarà avançant progressivament fins a estar en condicions de reincorporar-se a la dinàmica de l’equip properament", diu la nota. El jugador presentava un esquinç del lligament deltoide, amb una inflamació articular que és feixuga de resoldre.

