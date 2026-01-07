Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ple Ajuntament de GironaNou cas de DermatosiRebaixesDeixalles GironaAssalt violent ColomersAeroport de Girona
instagramlinkedin

La lesió de Ter Stegen es queda en un ensurt

El porter blaugrana va tornar a Barcelona per unes molèsties al genoll, però Deco ha confirmat que no és res greu

Ter Stegen.

Ter Stegen. / Dani Barbeito

Toni Munar

Barcelona

La Supercopa d'Espanya va començar mogudeta per al FC Barcelona. Els blaugranes van perdre per lesió Marc-André ter Stegen i les molèsties de Lamine Yamal li han impedit ser titular a les semifinals davant l'Athletic Club.

La baixa de l'alemany tenia una importància fora de l'aspecte futbolístic. Ter Stegen és el segon o tercer porter del Barça, però els blaugranes estaven negociant amb el Girona la seva sortida en forma de cessió. L'equip de Míchel estaria encantat de rebre un jugador de la qualitat del capità del Barça i el porter podria jugar per lluitar per un lloc al Mundial del 2026. Però una possible lesió podria frenar o fins i tot fer caure l'operació entre tots dos clubs.

Sport, del mateix grup editorial, va avançar que el porter va marxar a Barcelona després de l'entrenament del passat dimarts. La zona de les seves molèsties va fer saltar totes les alarmes en tractar-se del mateix genoll que se li va operar, però finalment, després de les proves realitzades, s'ha descartat cap lesió greu i s'espera que, després del retorn de l'equip de l'Aràbia Saudita, s'incorpori als entrenaments ràpidament.

En la prèvia de les semifinals de la Supercopa, Deco va analitzar la lesió de l'alemany i va tranquil·litzar als aficionats (i a l'entorn del Girona): "Ter Stegen va tenir una sensació dolenta al genoll i es va espantar, com és normal perquè va tenir problemes en el passat. Està tranquil i estem contents perquè no és gens greu".

Amb el seu futur en l'aire, el portera va tornar a Barcelona per saber l'abast de la lesió. Totes les informacions apunten a l'interès del Girona en la seva cessió i fins i tot Míchel va somriure quan se li va preguntar per aquesta possibilitat als Premis de l'Esport Català, encara que Deco va negar cap acord amb un altre club: "No hi ha cap futur. Marc és el nostre jugador, ha tingut això. Nosaltres i ell hem optat per tornar a Barcelona. Encara sort que no ha estat important", va finalitzar el portuguès.

Notícies relacionades i més

La sortida del capità blaugrana no és l'única carpeta que té el Barça oberta en aquest mercat. L'arribada de Cancelo està pràcticament tancada, malgrat que encara falten els últims serrells, com va confirmar el director esportiu: "Esperem que sí. Estem acabant. No ha fet les proves mèdiques, però aviat volarà a Barcelona. Ho tancarem. Estem parlant del partit d'avui. Estem en una competició que guanyem la temporada passada. L'Athletic és un equip fort i intentarem guanyar avui per a passar a la final".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents