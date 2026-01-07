L'Spar Girona deixa escapar el campionat d'hivern a Gernika (72-62)
Un parcial de 18-6 al darrer quart, amb l'equip gironí col·lapsat en atac, ha estat clau per a una derrota que fa baixar l'Uni al segon lloc
L'Spar Girona ha deixat escapar en l'últim partit de la primera volta, a Gernika (72-62), el títol honorífic de campió d'hivern. Per a alguns no voldrà dir res, per a d'altres, hauria estat la confirmació d'una tendència que ja venia des de fa un any, quan l'equip gironí va ser el millor de la primera volta i també al final de la fase regular. Anotant sis punts, sis, en el darrer quart, era impossible guanyar a Maloste. I el Gernika ha aconseguit imposar el seu joc, anar a un partit d'anotació baixa, i col·lapsar els múltiples arguments ofensius de l'Uni, sobretot a la segona meitat. L'equip gironí ara és segon (13-2).
Tot i que els onze punts d'avantatge que acreditava l'Spar Girona al descans (30-41 després d'un parcial de 4-18) podien fer pensar que havia de ser un partit senzill, res més lluny de la realitat. A les gironines els ha costat molt, però aquesta també és la gràcia, que tot i les sis pilotes perdudes, i alguns minuts de frenada ofensiva, l'equip se n'ha sabut refer. I Bibby, per exemple, que havia errat els tres triples que havia intentat abans, no ha perdonat sobre la botzina, abans del descans, per donar el màxim avantatge al seu equip.
Abans les coses havien començat força bé, amb un 0-5 i un 0-11 que havia propulsat l'Uni fins als 10 punts de renda abans d'acabar el primer quart, però el Gernika, sense ser aquell bloc que volia lluitar per trencar l'hegemonia dels tres o quatre grans, s'ha tornat a posar en el partit amb un 10-0 culminat a l'inici del segon parcial gràcies a Kankovic, Castedo i Westerik. De la primera part també s'ha de consignar que Coulibaly i Pendande (avui titular) s'han repartit gairebé els minuts i que l'andalusa, ha quedat força condicionada amb tres faltes abans del pas pels vestidors. Amb 26-23 ha començat l'equip gironí a desempallegar-se del joc que proposaven les locals i a partir de la defensa i el domini del rebot, ha marxat en el marcador. Jocyte ha empatat a 26 amb un triple, i a partir d'aquí el Gernika ha col·lapsat i entre Pendande i Coulibaly han anat marcant la diferència.
Bessoir ha posat el Gernika a tres (44-47) a cinc minuts per acabar el tercer quart. Ja havia quedat clar que no hi havia res fet. I també que si per algun lloc havia de passar el partit, era per les mans de Coulibaly, que ja duia 22 punts i 6 rebots, per 34 de valoració. Si a la primera part s'havia repartit els minuts amb Pendande, a la segona ha estat l'expivot del Joventut la que ha dominat en pista, per mèrits i per les tres faltes que duia l'andalusa. Un triple de Carter (47-54) ha donat també aire a l'equip gironí. El Gernika volia tornar a treure el cap, i ho ha fet amb un triple de Castedo, l'última cistella d'aquest parcial (54-56), que ho tornava a deixar tot a l'aire. I això era perillós en una pista com Maloste.
Jankovic ha empatat el partit a 56. I tot s'ha hagut de resoldre en els darrers deu minuts. Dos tirs lliures de Salvadores han posat per davant les locals (58-56) deixant clar que l'Uni, que no tenia el dia des del triple, no estava gens còmode i cada vegada tenia més problemes per anotar. En els sis primers minuts del darrer quart només ha anotat dos punts l'equip gironí, que perdia de dos a 3.59 pel final (60-58). Quatre punts seguits d'Olaeta posaven el partit cada cop més complicat (64-59) a 1.51, obligant Íñiguez a demanar temps mort, i en la següent acció l'Uni ha perdut la pilota i Matarranz ha fet el 65-59 des del tir lliure a falta d'un minut. Olaeta ha posat el Gernika set amunt (67-60) i la missió ja era impossible. L'Spar ha acabat perdent 72-62 i, amb la derrota, i el triomf del Saragossa sobre l'IDK, s'escapa el campionat d'hivern en la darrera jornada i el premi de jugar els quarts de la Copa el primer dia.
