Ter Stegen torna a Barcelona
El porter Alemany, lesionat, abandona la concentració del Barça a Aràbia, on es juga la Supercopa, mentre es continua parlant de la seva possible cessió al Girona
ddg
Marc-André Ter Stegen ha abandonat la concentració del Barça a l’Aràbia Saudita, on s’ha de disputar la Supercopa d’Espanya. El porter alemany va deixar ahir l’entrenament previ del Barça a Jeddah uns 25 minuts abans d’acabar-lo, després de patir un contratemps físic, així que i no podrà ser en el torneig que es disputa al Pròxim Orient.
El Barça, després de saber de la baixa de l’alemany, va avisar el porter Diego Kochen perquè anés d’urgència a terres saudites per a suplir Ter Stegen. L’estatunidenc està fent les maletes i s’espera que viatgi aquest mateix dimecres i estigui disponible per al partit.
Sens dubte, es tracta d’un contratemps important per a Hansi Flick, malgrat que Joan Garcia és qui apunta a porter titular aquest dimecres davant l’Athletic Club. El mateix tècnic alemany ho va deixar clar en la roda de premsa prèvia al partit, cosa que va alimentar rumors sobre els motius de la tornada a Barcelona de Ter Stegen. De tota manera, el club va corroborar la lesió amb un comunicat mèdic.
La lesió arriba en uns moments que es parla de la possibilitat que Ter Stegen jugui cedit al Girona fins a final de temporada, en espera que les parts -ell i els dos clubs- es posin d’acord en les condicions. Les pròximes hores seran claus per saber si l’estat físic del porter pot suposar un problema en les negociacions.
