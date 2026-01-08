Badosa cau a vuitens de Brisbane i talla la seva progressió
La tennista de Begur cedeix davant la kazakh Elena Rybakina per 6-3 i 6-2 i s'acomiada del torneig australià
EFE
La tennista begurenca Paula Badosa va perdre a vuitens de final de l’Internacional de Brisbane, a Austràlia, contra la kazakh Elena Rybakina per 6-3 i 6-2.
La kazakh és la cinquena de la classificació de la WTA, mentre la begurenca es troba a la 25ena plaça.
Badosa, que no jugava des del passat 28 de setembre després de retirar-se del torneig de Pequín, va tornar el passat 4 de gener formant parella amb la número u del món, la bielorssa Aryna Sabalenka, en la modalitat de dobles de la cita de Brisbane.
En la primera ronda, la begurenca es va imposar a la txeca Marie Bouzkova per 6-7(4), 6-4 i 6-2, després de tres hores i tres minuts.
Per la seva part, Sabalenka va superar en dos sets (6-3 i 6-3) la romanesa Sorana Cirstea per aconseguir un lloc als quarts de final. n
