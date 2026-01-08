Els abonaments per a la Copa de la Reina valdran entre 40 i 75 euros
L'Spar Girona obre el període de compra dels abonaments per assistir a la cita que tindrà lloc del 26 al 29 de març a Tarragona
Acompanyar l'equip de Roberto Íñiguez a la Copa de la Reina, que es disputarà del 26 al 29 de març al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona, valdrà entre 40 i 75 euros, en funció de la zona, per als abonats i abonades de l'Spar Girona i el Bàsquet Girona.
El club gironí ha informat aquesta tarda que obre el període de compra d'abonaments per a la Copa de la Reina per als seus abonats i abonades, el qual finalitzarà dimecres 14 de gener a les 12:00 h. La forquilla de preus va dels 40 euros a la categoria 4, als 55 euros a la categoria 3, als 65 euros a la categoria 2 i als 75 euros a la categoria 1 i la compra es pot fer a través de l'app del Bàsquet Girona, a l'apartat "Desplaçaments".
Cada persona abonada pot adquirir tants abonaments per a la Copa com abonaments del Bàsquet Girona tingui vinculats. El club ha recordat que els abonaments disponibles són limitats i estan subjectes a la disponibilitat que els assigni la FEB. Entre els dies 19 i 23 de gener, la FEB comunicarà al Bàsquet Girona si es disposa del nombre d'abonaments per categoria sol·licitats i, en el cas que la demanda superi el nombre d'abonaments assignats en alguna categoria, es realitzarà un sorteig per determinar el repartiment.
Així mateix, el club ha informat que de no ser possible disposar de l'abonament adquirit es notificarà a la persona interessada dins d'aquest mateix període i es procedirà, segons la seva preferència, a la devolució íntegra de l'import o a la gestió d'un canvi de categoria. En cas de no rebre cap comunicació per part del club entre els dies 19 i 23 de gener, voldrà dir que els abonaments han estat confirmats i s’enviaran en els dies posteriors al correu electrònic de la persona abonada que ha efectuat la compra.
