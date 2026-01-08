Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La FEB s'ho repensa i accedeix a canviar la data del partit del GEiEG davant el Viladecans

Inicialment s'havia de disputar 19 hores després de l'encontre ajornat a Lanzarote

El GEiEG Pacisa celebra la victòria en l'últim triomf del 2025.

El GEiEG Pacisa celebra la victòria en l'últim triomf del 2025. / GEiEG

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

El GEiEG Pacisa respira una mica, després de saber que no haurà de jugar dos partits en menys de 24 hores. L'equip de Pau Fuster havia de recuperar l'encontre suspès pel mal temps davant el Magec Tías de Lanzarote el dia 10 de gener a les 17:00 h (una hora menys a les Canàries) i l'endemà, dia 11 de gener, s'havia d'enfrontar al Vilabàsquet Viladecans a les 12:00 h. Finalment, però, la FEB, que d'entrada s'havia mostrat contrària a modificar les dates perquè aquest cap de setmana coincideix amb el final de la primera volta i l'única opció que donava a les gironines era "no presentar-nos i que ens sancionessin amb un punt", ha accedit a canviar el duel contra el Viladecans i s'ha passat al dimecres 14 de gener a les 21:00 h, és a dir, quatre dies més tard del partit ajornat a Lanzarote. El paper de la Federació catalana (FCBQ) ha estat clau per a què la FEB s'ho repensi i les gironines no hagin de jugar dos partits amb només 19 hores de diferència i a més de 2.600 km de distància.

El GEiEG ha agraït en un comunicat a les xarxes socials "les facilitats" que ha posat el Viladecans "per fer-ho possible". El tècnic del conjunt gironí havia lamentat anteriorment la situació que els havia tocat viure. "Les jugadores es posen en perill a elles mateixes, al seu físic. Penso que no s’hauria de fer", va dir Fuster.

