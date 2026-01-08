Olot tornarà a acollir l’Europe Trophy
Els dies 16, 17 i 18 de gener s’aplegaran a la capital de la Garrotxa onze equips femenins i cinc de masculins en la primera fase
La ETTU (European Tenis Table Union) ha tornat a confiar l’organització d’una de les seus al CTT Olot. Els propers dies 16,17 i 18 de gener s’aplegaran a la ciutat olotina onze equips femenins i cinc de masculins en aquesta primera fase de l'Europe Trophy. A més l’esdeveniment esportiu s’emmarcarà dins el nomenament de la ciutat com a Ciutat Europea de l’Esport.
L’Europe Trophy reunirà a mitjans de mes i a la pista Josep Jou, dels equipaments esportius del Pla de Llacs, la fase regional d’aquesta competició, on hi prendran part equips femenins vinguts d’Itàlia i Bèlgica, a més de dos dels millors equips espanyols: el Jaén i el Linares. En masculí i per segon any consecutiu, es veurà el CTT Olot disputant un torneig europeu a la ciutat. En aquesta ocasió s’enfrontarà en un sol grup de cinc equips, contra els belgues del Logis Auderghem –que ja va ser rival l’any passat- i tres equips italians de l’illa de Sardenya, Tennistavolo Sassari, Muravera i Quattro Mori Cagliari.
L’Europe Trophy, tercera competició continental, després de la Champions i l’Europe Cup, aplega equips potents de diferents lligues europees. D’aquesta fase regional es classificaran per a la fase final els dos millors equips masculins, i els dos millors de cada grup dels femenins. Per aquesta ocasió, el club olotí ha convocat als madrilenys Rafa de las Heras i Miguel Ángel Pantoja, el català Arnau Pons i el jugador del planter olotí Arnau Roca que ja va participar-hi l’any passat.
La competició al Pavelló del Pla de Llacs d’Olot es jugarà en cinc jornades amb set taules simultànies, tres per a la competició femenina i dos per a la masculina, repartides en els dies i horaris següents:
- Divendres 16 de gener a partir de les 10 del matí (amb el CTT Olot competint)
- Divendres 16 de gener a partir de les 5 de la tarda (amb el CTT Olot competint)
- Dissabte 17 de gener a partir de les 10 del matí
- Dissabte 17 de gener a partir de les 5 de la tarda (amb el CTT Olot competint)
- Diumenge 18 de gener a partir de 10 del matí (amb el CTT Olot competint)
