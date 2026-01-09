El Bisbal obre la segona volta atent al mercat
Surís diu que «ens haurem de reforçar» arran de la sortida de Renane i les lesions
El Sol Gironès Bisbal Bàsquet obre aquest dissabte la segona volta de la Segona FEB amb la visita de l’Albacete al Pavelló Vell (18:10 h). L’equip d’Eric Surís té «el primer objectiu de recuperar la dinàmica de treball que portàvem i que ens estava permetent portar el bon ritme. Per causes diverses, entre lesions o baixes de jugadors desenfocats, hem perdut una mica el ritme. Hem entrenat molt per Nadal, però no de la millor manera amb pocs efectius del primer equip i l’ajuda de l’equip de Segona Catalana. L’autoexigència ens ha de permetre ser millors cada setmana, a part que ja coneixem els equips de la primera volta».
El tècnic està pendent de recuperar Golson, Mikhailov i Adebayo. «Veurem si podem recuperar-ne algun. Els tres han començat a entrenar-se amb el grup, però seran dubte fins a última hora», va dir. També va referir-se a la baixa de Renane, que s’ha desvinculat del club: «Hem de tornar a reestructurar l’equip. Estem sense algunes peces que són importants a l’hora de competir. Veurem. De ben segur que ens haurem de reforçar».
Surís va aprofitar per valorar una primera volta que «en línies generals ha sigut bona. Sempre insisteixo en no mirar la classificació en el dia a dia. Estem complint l’objectiu primordial del club, que és la permanència. En aquests moments, estem fora dels llocs de descens tant directe com del play-out. Volem millorar el treball d’aquest tram final de la primera volta, contents de la dinàmica que hem dut fins ara i acceptant que a fora de casa ens ha costat més A casa, volem seguir sent forts».
Sobre l’Albacete, va comentar que «hem de plantejar alguna cosa diferent pel que fa al córrer o no córrer. Al final, la nostra filosofia és d’intentar defensar dur i ser un equip sòlid al darrere, però no especular al davant. Hem de buscar un joc dinàmic amb moltes transicions. No podem canviar d’un dia per l’altre. És evident, que hem de ser intel·ligents i adaptar-nos perquè el partit no es torni boig. No ens beneficiaria». «L’Albacete és el millor equip defensiu de la Lliga i el segon en nombre de possessions, no podem oblidar-ho. Té una proposta molt diferent. És un equip molt físic, dur i agressiu amb jugadors talentosos preparats per fer mal des de la línia exterior», va afegir. El resultat de la primera volta va ser una derrota per 76-70 en el primer partit de Lliga.
