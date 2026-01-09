Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Spar Girona rep el Joventut amb l’objectiu d’aixecar-se

Les jugadores de Roberto Íñíguez afronten el derbi després d’haver perdut el lideratge

Arica Carter, en el duel contra el Perfumerías Avenida.

Jordi Bofill

El Joventut examina l’estat anímic de l’Spar Girona (dissabte a les 17 hores), que va perdre el lideratge dimecres amb una derrota a la pista del Gernika. «Sabíem com era el calendari i ja no s’aturarà fins al 7 de febrer, que juguem contra el Leganés. Després sí que tindrem una setmana neta, perquè acaba la Lliga regular de l’Eurolliga. Però no posaré excuses: el primer punt és recuperar sensacions i assemblar-nos molt més al que volem ser», va advertir el tècnic Roberto Íñiguez.

La imatge a Bilbao no va ser bona. «Hem d’entendre que quan som nosaltres mateixes i quan fem les coses com volem, marquem les diferències. Si no, som un equip més. I nosaltres no volem ser un equip més: volem jugar bé, tenir una idea i una filosofia, i no canviar-ho. Contra el Joventut és una oportunitat per reconèixer això i recordar qui som, independentment que encertem tots els llançaments o no. Podem guanyar o perdre, però sent nosaltres mateixes. Aquest és el primer punt».

El Joventut viu a la desena posició, amb un balanç de sis victòries i nou derrotes, però sempre posa les coses complicades a l’equip gironí. En la final de la Lliga Catalana, l’Spar va escombrar per 67-91, però en el partit de la primera volta disputat a Badalona, es va haver de patir força més, amb un 64-71. «És un equip perillós i arriba de guanyar un partit molt important (92-83 al Cadí La Seu). Vindrà sense res a perdre, sortirà a competir i segur que voldrà fer-ho el millor possible. Serà interessant», va afegir Íñiguez, que va lloar les virtuts de l’equip badaloní. «Juguen sempre d’una manera semblant: amb molt dinamisme, tenen el trident format per Sivka, Dembele i Ebo... Però les altres són molt mòbils, mai no s’aturen, et generen problemes, t’ataquen l’esquena, et divideixen... Tot i que insisteixo: per damunt dels detalls, que no hem vist per falta de temps i per no col·lapsar a l’equip, hem de fer la nostra feina. No vam estar bé contra el Gernika, on vaig dir a les jugadores que ens va faltar humilitat, perquè vam pensar que ho trauríem a mig gas i això no funciona així. Hem de tenir resiliència i superar cansament i fatiga i saber que cada partit és molt difícil».

Una setmana més, l’Spar Girona no tindrà cap baixa. «Sempre hi ha cops i cosetes, però si no hi ha cap problema d’última hora, es canviaran totes les jugadores». S’espera una bona entrada a Fontajau per al derbi català de la jornada a la Lliga femenina.

