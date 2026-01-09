L’Spar Girona rep el Joventut amb l’objectiu d’aixecar-se
Les jugadores de Roberto Íñíguez afronten el derbi després d’haver perdut el lideratge
El Joventut examina l’estat anímic de l’Spar Girona (dissabte a les 17 hores), que va perdre el lideratge dimecres amb una derrota a la pista del Gernika. «Sabíem com era el calendari i ja no s’aturarà fins al 7 de febrer, que juguem contra el Leganés. Després sí que tindrem una setmana neta, perquè acaba la Lliga regular de l’Eurolliga. Però no posaré excuses: el primer punt és recuperar sensacions i assemblar-nos molt més al que volem ser», va advertir el tècnic Roberto Íñiguez.
La imatge a Bilbao no va ser bona. «Hem d’entendre que quan som nosaltres mateixes i quan fem les coses com volem, marquem les diferències. Si no, som un equip més. I nosaltres no volem ser un equip més: volem jugar bé, tenir una idea i una filosofia, i no canviar-ho. Contra el Joventut és una oportunitat per reconèixer això i recordar qui som, independentment que encertem tots els llançaments o no. Podem guanyar o perdre, però sent nosaltres mateixes. Aquest és el primer punt».
El Joventut viu a la desena posició, amb un balanç de sis victòries i nou derrotes, però sempre posa les coses complicades a l’equip gironí. En la final de la Lliga Catalana, l’Spar va escombrar per 67-91, però en el partit de la primera volta disputat a Badalona, es va haver de patir força més, amb un 64-71. «És un equip perillós i arriba de guanyar un partit molt important (92-83 al Cadí La Seu). Vindrà sense res a perdre, sortirà a competir i segur que voldrà fer-ho el millor possible. Serà interessant», va afegir Íñiguez, que va lloar les virtuts de l’equip badaloní. «Juguen sempre d’una manera semblant: amb molt dinamisme, tenen el trident format per Sivka, Dembele i Ebo... Però les altres són molt mòbils, mai no s’aturen, et generen problemes, t’ataquen l’esquena, et divideixen... Tot i que insisteixo: per damunt dels detalls, que no hem vist per falta de temps i per no col·lapsar a l’equip, hem de fer la nostra feina. No vam estar bé contra el Gernika, on vaig dir a les jugadores que ens va faltar humilitat, perquè vam pensar que ho trauríem a mig gas i això no funciona així. Hem de tenir resiliència i superar cansament i fatiga i saber que cada partit és molt difícil».
Una setmana més, l’Spar Girona no tindrà cap baixa. «Sempre hi ha cops i cosetes, però si no hi ha cap problema d’última hora, es canviaran totes les jugadores». S’espera una bona entrada a Fontajau per al derbi català de la jornada a la Lliga femenina.
