Pep Busquets és dubte per al partit contra el Baskonia per un cop al bessó
Moncho Fernández assegura que l'equip basc té "els millors exteriors de la Lliga Endesa"
L'entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha assegurat aquest divendres en roda de premsa que el Kosner Baskonia, proper rival, té "els millors exteriors de la Liga Endesa" i a més "un joc interior molt polivalent que fa molt de mal".
"És un partit que requerirà molt d'esforç des del punt de vista individual per intentar per al joc del Baskonia", ha afegit Fernández en la prèvia del partit de diumenge a Fontajau.
El tècnic gallec ha assenyalat els noms dels exteriors Markus Markus Howard, Timothé Luwawu-Cabarrot, el màxim anotador de la Lliga Endesa amb 20,1 punts per partit, Kobi Simmons, Trent Forrest i Matteo Spagnolo i ha destacat que són "jugadors de molta qualitat que generen moltíssim".
També ha avisat Fernández que el Baskonia "no només és bo a la mitja pista, sinó també al contraatac i al camp obert".
Respecte al seu equip, l'entrenador del Bàsquet Girona ha detallat que l'escorta Pep Busquets és dubte per un cop al bessó i que l'escorta argentí Maxi Fjellerup, inèdit per lesió des de fa setmanes, cada vegada dona millors sensacions i que és "optimista" amb el seu retorn.
Els gironins són dotzens, a dues victòries del vuitè, i a tres triomfs de les posicions de descens, però ha reiterat que l'equip no s'ha de centrar en la classificació. "El dia a dia és la millor manera d'afrontar l'esport professional", ha sentenciat.
