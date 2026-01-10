Derrota digna del Bisbal al Pavelló Vell (74-78)
Els d’Èric Surís, erràtics en el triple, s’ofeguen a la costa després de remar tota la segona meitat fruit d’un segon quart fluix contra l’Albacete
Gerard Ullastre
Aquest és el camí que han de seguir els empordanesos si volen mantenir-se a Segona Federació. El Bisbal - que encadenava 3 derrotes consecutives - li ha plantat cara a un Albacete - equip de la zona alta de la classificació - que venia d’apallissar el Salou.
Era habitual que els rivals del conjunt del Baix Empordà aprofitessin per a fer sang a l’inici de l’encontre per a poder gaudir d’uns últims parcials amb més tranquil·litat. Tanmateix, l’Albacete no ha pogut fer-ne gràcies a l’empenta que ha donat el Pavelló Vell a l’equip. Malauradament, al segon quart, han aparegut els fantasmes de la temporada. Rivalitzar contra els millors equips de la lliga exigeix complir uns estàndards. És molt difícil guanyar un partit encaixant 32 punts en un parcial. Si a més combines aquesta concessió defensiva amb un desencert agosarat des de la línia de 3, és complicat albirar un desenllaç positiu, fins i tot pels més optimistes.
No obstant això, una valentia digna d’un equip que va sobrat de coratge, ha permès als locals retallar distàncies i posar-li la por al cos als manxecs. Qui ho hauria dit, els d’Èric Surís s’han presentat a l’últim quart amb opcions reals d’adjudicar-se el matx. Malgrat l’esforç no hagi tingut recompensa en aquesta ocasió, sens dubte el Bisbal té motius per somriure després d’aquesta derrota amb bon regust de boca.
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- Creix el malestar en els joves: un terç dels estudiants de 16 a 22 anys ha pensat en el suïcidi
- Francisco Esteban Bara: 'Hi ha professors universitaris que fa 19 anys que repeteixen la mateixa classe
- Aquests són els municipis de Girona amb els habitatges més barats
- Un home resulta ferit greu després de ser atropellat a Bescanó
- Mor un conductor de 78 anys després de patir una indisposició i xocar amb un edifici a Vila-sacra
- Nou pas per poder aixecar dues noves torres al parc del Migdia de Girona