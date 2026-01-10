Spar Girona - Joventut Badalona, en directe
Segueix, en viu, el partit entre l'Spar Girona i el Joventut Badalona que es disputa al pavelló de Fontajau
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- Creix el malestar en els joves: un terç dels estudiants de 16 a 22 anys ha pensat en el suïcidi
- Francisco Esteban Bara: 'Hi ha professors universitaris que fa 19 anys que repeteixen la mateixa classe
- Aquests són els municipis de Girona amb els habitatges més barats
- Un home resulta ferit greu després de ser atropellat a Bescanó
- Mor un conductor de 78 anys després de patir una indisposició i xocar amb un edifici a Vila-sacra
- Nou pas per poder aixecar dues noves torres al parc del Migdia de Girona