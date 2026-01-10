Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Escala crida a la reacció contra el Tona

El conjunt de David Gurillo vol deixar enrere la mala dinàmica de quatre partits consecutius sense guanyar per tornar a aixecar el cap

Un onze de l’equip alt-empordanès d’aquest curs.

Un onze de l’equip alt-empordanès d’aquest curs. / FC L'ESCALA

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

L’última vegada que l’Escala va sumar els tres punts, el calendari marcava el 23 de novembre. Llavors, els homes de David Gurillo encadenaven la segona victòria consecutiva davant del Mollerussa (3-1). Però, de sobte, els llums es van apagar, i ja són quatre les jornades que han passat sense triomf per als alt-empordanesos: un 1-1 a Vilassar, un 2-5 amb el Can Vidalet, un 0-0 amb el Vilanova i el 2-0 patit el cap de setmana passat a Lleida. La reacció ha d’arribar aquesta tarda (o això esperen), en la visita del Tona al Nou Miramar (16 hores).

Sigui com sigui, la temporada de l’Escala és excel·lent. Ara com ara són sisens a la classificació, fora dels llocs de play-off d’ascens, del qual estan empatats amb el darrer ocupant, el Vilanova, amb 26 punts. El líder, que pujaria directament, el Badalona, només està a cinc punts. Cap dels dos són objectius reals per als escalencs, que estan a anys llum de les entitats amb les quals s’estan jugant les garrofes: la història del Cornellà, l’Hospitalet o el Manresa és molt més gran que la seva. No patir per la permanència, doncs, és el veritable èxit d’un conjunt que, ambiciós, un cop tingui assegurat aquest objectiu, ja es marcarà altres metes. Respecte al descens, avui dia, hi ha una diferència de 12 punts. És a dir, quatre jornades.

El seu rival d’aquesta tarda, el Tona, compta amb sis punts menys que l’Escala, que ha vist com fins i tot li trepitja els talons el Peralada, amb 24 punts, que gairebé ha anat pel darrere durant tot el curs, però ara ja el té a l’abast.

Els barcelonins sí que van vèncer el cap de setmana passat, trencant una dinàmica, aquesta sí preocupant, de set jornades sense sumar els tres punts. El Tona no guanyava des de finals d’octubre. Tant de bo l’Escala no sigui el rival que els faci embalar. Els de Gurillo no poden confiar-se i desitgen recuperar el nivell que els caracteritza.

