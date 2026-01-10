A l’Escala se li escapa la victòria al Nou Miramar malgrat haver-se avançat amb una diana d'Umaru (1-1)
Els de David Gurillo encadenen cinc partits consecutius sense guanyar
Gerard Ullastre
Bufa la tramuntana a l’Empordà i porta mals auguris per l’Escala. Els de David Gurillo porten des del novembre sense endur-se els 3 punts, cosa que solia ser habitual pels de la Costa Brava a principis de temporada. Aquesta vegada contra el Tona i davant de l’afició, els blaugranes han prorrogat aquesta mala ratxa, allargant-la a 5 encontres consecutius sense vèncer, 3 d’ells, al Nou Miramar.
Els primers 10 minuts de partit s'han jugat a un ritme frenètic. L'afany dels dos equips per a prendre el control de la pilota ha fet que, paradoxalment, cap dels dos s'hagi fet amb la possessió. Durant el transcurs de la primera meitat cap dels dos equips ha estat capaç d'arribar a l'àrea contrària amb ocasions de perill real. Una autèntica batalla campal s'estava duent a terme al mig del camp.
Ja a la segona meitat, gràcies a un corner rematat per Umaru, l'Escala ha aconseguit desfer l'empat. Malgrat avançar-se en el marcador, l'alegria local no ha durat massa. Al minut 78 una canonada amb l'esquerra de Joan Martínez ha tornat a col·locar les taules al marcador. Cop dur pels empordanesos, que després del gol encaixat han preferit signar l'empat tancant-se al darrere. En els últims compassos del matx, els visitants han tingut l'oportunitat de marxar amb els 3 punts cap a casa, però la defensa dels blaugranes ha aconseguit sostenir l'equip.
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- Creix el malestar en els joves: un terç dels estudiants de 16 a 22 anys ha pensat en el suïcidi
- Francisco Esteban Bara: 'Hi ha professors universitaris que fa 19 anys que repeteixen la mateixa classe
- Aquests són els municipis de Girona amb els habitatges més barats
- Un home resulta ferit greu després de ser atropellat a Bescanó
- Mor un conductor de 78 anys després de patir una indisposició i xocar amb un edifici a Vila-sacra
- Nou pas per poder aixecar dues noves torres al parc del Migdia de Girona