La lesió de Coulibaly entela la victòria de l'Spar Girona (68-64)
El conjunt gironí s'acaba refent en el derbi a mida d'esforç, però la part negativa ha estat la lesió de la pivot de Mali, en el darrer quart, en una acció defensiva que ha acabat amb una mala caiguda i s'ha regirat el peu esquerre
L’Spar Girona s’ha refet de la derrota de dimecres passat davant el Gernika i ha aconseguit una victòria patida en el derbi contra el Joventut. Tot i el bon resultat, les jugadores de Roberto Íñiguez s’han trobat amb un conjunt badaloní molt combatiu, que les ha fet passar una tarda d’allò més complicada. Malgrat tot, a base d’esforç i sacrifici, han tirat endavant el primer duel de la segona volta de la competició, en una jornada que reflecteix a la perfecció la identitat d’aquest equip: quan les individualitats no acaben de quallar, el treball col·lectiu acaba obrint igualment el camí cap al triomf. Això sí, el més preocupant ha estat la lesió de Coulibaly que ha fet acabar la tarda amb una sensació agredolça.
L’equip gironí ha començat el partit portant la iniciativa gràcies a l’encert des del tir lliure i a una sòlida defensa interior que ha neutralitzat els primers intents ofensius del Joventut. En només cinc minuts, l’agressivitat defensiva ja s’ha traduït en un ràpid +7 al marcador (9-2). A partir d’aquesta diferència, les visitants han començat a trobar espais a la defensa de les de Roberto Íñiguez, però el bon engranatge ofensiu de l’Spar ha permès contenir qualsevol opció d’igualtat. L’únic ensurt ha arribat a quatre segons del final del quart, quan Marta Canella ha quedat estesa a terra. Tot i això, la gallega només ha patit un cop lleu, ha abandonat la pista pel seu propi peu i ha pogut reincorporar-se més tard al partit.
Aprofitant les pèrdues de possessió del Joventut i el domini del rebot defensiu, les gironines han ampliat ràpidament l’avantatge fins al +10 (22-12) gràcies a clares transicions defensa-atac. Malgrat això, les badalonines han sabut resistir gràcies a l’encert des de la mitja distància. La millora ofensiva de les visitants, sumada a una certa desorganització defensiva de l’Spar, les ha situat en el seu millor moment just abans del descans. En pocs minuts, han aconseguit reduir la diferència fins a només dos punts (33-31).
Davant aquesta situació, Íñiguez s’ha vist obligat a demanar temps mort per tallar la mala dinàmica. Tanmateix, tot i l’aturada, les de Jordi Vizcaíno, novament aprofitant una pèrdua de les gironines, han estat capaces d’igualar el marcador. L’encert de Carter ha permès, com a mínim, arribar al descans amb una renda mínima favorable, però amb un parcial de 15-25 era lògic que les visitants capgiressin la diferència i es tornessin a ficar de ple en el partit.
En la represa, la dinàmica ha continuat sent la mateixa amb què els equips havien marxat als vestidors. L’equip gironí ho ha intentat, però els atacs han acabat sense encert o amb pèrdues, en una tarda força grisa pel que fa al joc de les de Íñiguez. A 6:20 per al final del parcial, el Joventut ha pres momentàniament la iniciativa en el marcador (37-39). Ara bé, aquest avantatge ha durat ben poc, ja que quan l’Spar s’ha vist per darrere ha tret el caràcter que tant el defineix i que avui li ha costat mostrar. Un triple de Holm, l’aprofitament d’una falta antiesportiva assenyalada al Joventut i un nou llançament de tres de Carter han permès que les gironines tornessin a situar-se amb un +9 (50-41).
Tot i això, les de Vizcaíno han reaccionat i han portat el partit cap a un final tens, amb només cinc punts de diferència entre tots dos equips a l’inici dels darrers deu minuts. En l’últim quart, la tensió ha continuat sent màxima, especialment quan les badalonines han tornat a situar l’empat gràcies a un triple de Laia Lamana i a l’encert de Howard des de la línia de tir lliure a 4:50 per al final (57-57).
Quan el moment ja era complicat per a l’equip gironí, encara s’ha agreujat més amb la lesió de Coulibaly, que ha hagut d’abandonar la pista coixejant, una absència de gran importància no només per a aquest partit, sinó també de cara als compromisos que venen. Malgrat tot, en un estira-i-arronsa constant entre tots dos equips, el gran triple d’Arica Carter a 55 segons del final ha deixat el partit pràcticament encarrilat, amb un +8 vital per a les gironines (68-60) que han sabut refer-se a les adversitats per acabar amb un gran triomf treballat de valent en un gran derbi.
