Míchel: “Sortir d’aquesta situació té molt mèrit”
Míchel: “Sortir d’aquesta situació té molt mèrit”
“Ha sigut un partit molt igualat. Ells ens n’han tirat més a porta, però no ens n’han entrat cap.”
“Portàvem un any en què haviem patit moltíssim. Quan un no guanya sembla que el jugador competirà amb les mateixes energies, però no. Sortir d’aquesta situació com hem fet aquest 2026 té molt mèrit.”
“Tenim molts punts positius pels quals estar feliços i contents. Tancar la primera volta fora del descens era l’objectiu.”
“La sensació és que estem competint bé: hem posat molta ànima i determinació. Si analitzem la fase inicial de l’equip, és evident que el premi és saber que estem millorant i creixent. És més que un simple aprovat.”
“La baixa de Witsel l’hem notada.”
Hugo Rincón: “Acabar bé la primera volta ens dona aire per la segona”
“Ha sigut una primera volta complicada per nosaltres. Vam començar molt malament i hem acabat molt bé.”
“Al final portem tot l’any a la zona baixa i acabar bé la primera volta ens dona aire per a la segona.”
“Avui s’ha vist que Vanat ha fet un golàs de nivell.”
Ante Budimir: "No ens hem de tornar bojos"
“No hem estat precisos. Això ens costa i així no es pot guanyar.”
“S’ha de seguir, no tinc cap preocupació perquè l’equip entrena molt bé.”
“És veritat que no hem guanyat, però la mentalitat ha de ser aquesta. No ens hem de tornar bojos, però sí que hem de saber molt bé què està passant.”
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- Creix el malestar en els joves: un terç dels estudiants de 16 a 22 anys ha pensat en el suïcidi
- Francisco Esteban Bara: 'Hi ha professors universitaris que fa 19 anys que repeteixen la mateixa classe
- Aquests són els municipis de Girona amb els habitatges més barats
- Un home resulta ferit greu després de ser atropellat a Bescanó
- Mor un conductor de 78 anys després de patir una indisposició i xocar amb un edifici a Vila-sacra
- Nou pas per poder aixecar dues noves torres al parc del Migdia de Girona