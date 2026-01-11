En Directe
Bàsquet Girona - Baskonia, en directe
Segueix en viu la narració del partit entre el Bàsquet Girona i el Baskonia que es juga al pavelló de Fontajau
Segueix en viu la narració del partit entre el Bàsquet Girona i el Baskonia que es juga al pavelló de Fontajau
3Q | 60-62 | La qualitat dels jugadors del Baskonia està marcant la diferència. De moment, però, el Bàsquet Girona continua ben viu i lluitant el partit. Temps mort demanat per Moncho.
3Q | 56-54 | Quina esmaixada de Susinskas! Ell mateix ha robat la pilota i ha finalitzat la jugada.
3Q | 53-54 | Intercanvi de cistelles a Fontajau sense un dominador clar.
3Q | 47-45 | Dos triples consecutius de Livingston!
3Q | 41-42 | Comença el tercer quart a Fontajau!
2Q | 41-42 | Descans a Fontajau. Pep Busquets ha tingut l'oportunitat d'empatar però només ha anotat un dels dos tirs lliures.
2Q | 40-39 | Pèrdua de Baskonia i a la jugada següent, Hughes posa el Bàsquet Girona per davant per primera vegada en tot el partit!
2Q | 38-39 | Dos tirs lliures de Livingston i el Bàsquet Girona que es col·loca a només un punt!
2Q | 34-39 | Needham ha desaprofitat l'opció d'empatar i just després, triple de Luwawu-Cabarrot. Tot, allà mateix on estava.
2Q | 34-36 | Quin moviment de Maric sota l'anella!
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- Primers enganys de grues pirates després de l’entrada en vigor de les balises V16
- Nou pas per poder aixecar dues noves torres al parc del Migdia de Girona
- Girona-Osasuna: Benvinguts a la tranquil·litat (1-0)
- Aquests són els municipis de Girona amb els habitatges més barats
- La Setmana Santa caurà en aquestes dates el 2026: el pont més llarg de la primavera