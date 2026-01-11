Derrotes del Girona B (1-0) i l'Olot (2-1) a Segona RFEF
El Girona B i l'Olot han perdut aquest matí en els seus desplaçaments a la lliga de Segona RFEF. El filial del Girona ha caigut per la mínima davant del líder, el Poblense, fruit d'un gol de Peñafort al minut 45. Els garrotxins, per la seva banda, han caigut davant la SD Ibiza. Raúl Castro (min. 25) i Bourdal (min. 82) han avançat els balears i en el temps afegit Marc Mas, de penal, ha fet la diana dels garrotxins.
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- Primers enganys de grues pirates després de l’entrada en vigor de les balises V16
- Nou pas per poder aixecar dues noves torres al parc del Migdia de Girona
- Girona-Osasuna: Benvinguts a la tranquil·litat (1-0)
- Aquests són els municipis de Girona amb els habitatges més barats
- La Setmana Santa caurà en aquestes dates el 2026: el pont més llarg de la primavera