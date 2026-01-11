Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Revolta pagesaalerta per nevadesdesapareguda Rosescontenidors Gironacanvi climàticparc Migdia
instagramlinkedin

Derrotes del Girona B (1-0) i l'Olot (2-1) a Segona RFEF

Els jugadors del Girona B.

Els jugadors del Girona B. / Girona Acadèmia X

Redacció

Redacció

El Girona B i l'Olot han perdut aquest matí en els seus desplaçaments a la lliga de Segona RFEF. El filial del Girona ha caigut per la mínima davant del líder, el Poblense, fruit d'un gol de Peñafort al minut 45. Els garrotxins, per la seva banda, han caigut davant la SD Ibiza. Raúl Castro (min. 25) i Bourdal (min. 82) han avançat els balears i en el temps afegit Marc Mas, de penal, ha fet la diana dels garrotxins.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents