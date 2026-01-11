Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Revolta pagesaalerta per nevadesdesapareguda Rosescontenidors Gironacanvi climàticparc Migdia
instagramlinkedin

Els deu primers minuts deixen sense opcions al SHUM (3-5)

Tres gols dels visitants als primers instants han obert una escletxa difícil de remuntar, tot i això, el conjunt gironí ho ha intentat fins al final

Una acció defensiva del SHUM, en una imatge arxiu.

Una acció defensiva del SHUM, en una imatge arxiu. / CE Noia/Alba Pedrola

Pau Cambronero

Pau Cambronero

El SHUM ha encaixat aquest matí una derrota davant el Liceo en un duel d’alta exigència. El conjunt de Maçanet de la Selva ha competit de tu a tu contra el tercer classificat de la categoria, però una primera part molt intensa ha acabat decantant el partit. Els gallecs han sortit amb un ritme molt alt i, en els primers 10 minuts, ja han obert una escletxa important amb 3 gols de diferència. Malgrat aquest inici complicat, els gironins no han deixat de creure i han retallat distàncies gràcies a una diana de Pujol a només 53 segons del descans, un gol que ha mantingut viu el partit.

A la represa, l’equip dirigit per Jordi Garcia ha fet un pas endavant i ha tornat a posar emoció al marcador amb un gol de Domenech que els situava a només 1 de l’empat. No obstant això, la reacció del Liceo ha estat immediata i ha tornat a imposar la seva superioritat amb 2 dianes més que han ampliat novament l’avantatge fins als 3 gols, de nou. Tot i l’esforç final dels locals i el segon gol de Pujol, el SHUM no ha pogut completar la remuntada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents