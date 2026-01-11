Moncho: “els 7 rebots ofensius del Baskonia a l’últim quart han decidit el partit”
El tècnic del Bàsquet Girona atribueix la derrota a Fontajau als rebots capturats pel Baskonia a l’últim quart i assegura que no li preocupa encaixar més de 90 punts
Gerard Ullastre
La segona derrota consecutiva del Bàsquet Girona a Fontajau té noms i cognoms per Moncho: el rebot defensiu. Malgrat recordar que és una faceta del joc en la qual els gironins solen resoldre amb èxit, el tècnic ha lamentat els 7 rebots ofensius capturats del Baskonia a l’últim quart: “Han estat fonamentals per la derrota final” ha assegurat. Múltiples han estat les causes d’aquestes concessions en els últims 10 minuts de l’encontre segons Moncho, que ha afirmat que “no hi ha cap raó en específic, cada rebot concedit té una causa diferent”, i ha afegit que no hi ha hagut una manca d’esforç dels seus jugadors, sinó que la fortuïtat ha tingut un paper important. “Hem lluitat, però a vegades una pilota se'n va llarga, altres hi ha un rebot estrany en un tir lliure”, ha explicat l’entrenador gallec.
El conjunt gironí ha encaixat més de 90 punts en 5 dels últims 6 partits, una estadística que no li treu hores de son a Moncho. Enfocat en les particularitats del joc, el tècnic del Bàsquet Girona es preocupa més en els punts per possessió que en el resultat global. En aquest sentit, el gallec ha afirmat que “s’ha de millorar en defensa” i ha confessat: “Ens preocupen més les portes enrere, els rebots, i els u per u que els punts totals encaixats”.
Amb la derrota, les poques opcions que tenia el Bàsquet Girona de disputar la Copa s’han esfumat. Tanmateix, el tècnic ha tret ferro a l’assumpte dient que per l’equip “no canvia res”, perquè “el més important és el dia a dia, el següent entrenament, el següent rival, el següent partit…”.
Precisament el pròxim partit dels gironins és a Badalona, contra el Joventut, un rival de la zona alta de la Lliga Endesa. El Bàsquet Girona sol patir quan juga lluny de Fontajau, però tot i el balanç negatiu, Moncho ha incitat a l’optimisme traient-li importància a jugar a domicili: “No hem de pensar en si és a fora o a casa, perquè hem estat capaços de guanyar a fora també”, ha recordat.
