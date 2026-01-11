Tercera RFEF
Una primera part desastrosa condemna el Peralada a Nou Barris
La Muntanyesa va liquidar el partit a la primera meitat amb un hat-trick d'Aliou Traore, exjugador xampanyer
Jaume Massana
S'ha fet vàlida la llei de l'ex en el duel entre la Muntanyesa i el Peralada, amb el nom propi d'Aliou Traore, que la temporada passada defensava els colors blanc-i-verds. En aquesta ocasió, s'ha encarregat de deixar amb un pam de nas al seu antic equip, que ha vist com en trenta minuts de joc Traore feia un descosit per posar el partit molt favorable als locals.
La primera diana queia al minut 14 de partit, d'un equip que havia sortit més endollat i prenent el control del matx. Tot i això, els d'Àlex Marsal han provat de reaccionar abans del minut 20 amb un xut de falta que no ha trobat porteria. La segona estocada d'Aliou arribaria al 38 i ell mateix sentenciaria pràcticament al Peralada abans del descans amb el tercer dels locals i el seu triplet personal.
A la represa, els xampanyers han provat de reaccionar amb un gol d'Omar Kanteh, però l'encontre feia molta pujada i els visitants no han estat capaços de fer més mal a la Muntanyesa. El Peralada es manté setè la taula classificatòria tot i la derrota, però deixa escapar la possibilitat de situar-se a només dos punts de la zona de play-off, que ara veu a cinc.
