Said Mechaal es queixa del poc suport a Espanya: “Només m’ha ajudat els EUA”
Després de batre el rècord d’Espanya de 10K a València, l’atleta de Palamós critica la manca d’ajudes
Álvaro García-Granero / Pilar Lopez
El 10K València Ibercaja by Kiprun ha viscut aquest diumenge 11 de gener una altra jornada històrica gràcies, entre altres fites, a la protagonitzada per Said Mechaal, que va establir un nou rècord d’Espanya amb una gran marca de 27:21. El nou rècordman nacional va aprofitar després de la cursa per denunciar l’abandonament que ha sentit a Espanya, on assegura que no se l’ha recolzat. Va afirmar que en diverses ocasions se li ha negat l’accés al Centre d’Alt Rendiment de Madrid “quan era aquí sense cap mena d’ajuda” i va estendre el seu agraïment al seu actual club, el Vistasol, “perquè em va donar suport quan no tenia res abans d’anar als Estats Units”, així com al seu entrenador al país nord-americà.
Denúncia la manca de suport
Mechaal va afirmar que el suport l’ha trobat als EUA i no a Espanya: “Estic molt agraït a la gent que ha cregut en mi durant tots aquests anys, que bàsicament ha estat els Estats Units, que és qui més m’ha donat suport”. “Porto tres o quatre mesos a Espanya i tota la feina ha estat dels Estats Units, que són els que m’han format i m’han donat l’oportunitat d’arribar a aquest nivell”, va afegir el fondista.
Mechaal, que va rebaixar en vint segons l’anterior millor marca espanyola, que havia establert també a València el 2025 Ilias Fifa (27:41), es va mostrar “molt content” pel rècord i va destacar el valor del treball realitzat els últims anys.
“El treball dels darrers dos, tres i quatre anys ha sortit. Estic molt content, sobretot per la gent que ha cregut en mi i per poder-los donar aquest petit regal”, va concloure.
El nou plusmarquista nacional també va tenir paraules d’elogi per al 10K València: “La veritat és que el circuit és espectacular, superràpid, els primers tres quilòmetres són superràpids, el circuit és increïble, és per volar. Estic molt content”.
Sobre Said Mechaal
Said Mechaal (Palamós, 23 de maig de 1998) és el germà petit d’Adel Mechaal, un dels millors corredors espanyols de mig i llarg fons de l’última dècada, fet que reforça la presència de la família Mechaal en l’atletisme nacional.
Des de petit va mostrar un talent notable en distàncies llargues. Abans de professionalitzar-se, va competir tant en pista com en cros i ruta, destacant en proves nacionals sub-23.
Va decidir continuar la seva formació atlètica i acadèmica als Estats Units, on va córrer en el circuit universitari —primer a la California Baptist University (CBU) i posteriorment a la Iowa State University. Allà va aconseguir múltiples honors com a All-American i va assolir marques personals destacades en distàncies des dels 3.000 m fins als 10.000 m mentre competia a la NCAA, un dels circuits més competitius de l’esport universitari.
Un cop completada la seva etapa universitària, va signar amb la marca esportiva Asics i va passar a competir com a professional en el circuit europeu de ruta i fons.
