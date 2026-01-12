Les etapes del Tour de França que passaran per Girona
La gran cursa ciclista de la temporada es viurà a Alp, Puigcerdà, La Molina, Ripoll i Planoles
ACN/Sergi López-Egea
Les tres primeres etapes del Tour de França 2026 passaran per una seixantena de municipis catalans. Els ciclistes recorreran 397,4 quilòmetres per territori català amb la sortida de la primera etapa a Barcelona, la segona a Tarragona i la tercera a Granollers. El Tour passarà per 12 comarques, amb 15 ascensions i 6.650 metres de desnivell positiu acumulat en territori català. Pel que fa a Girona, la cursa es podrà viure a Alp, Puigcerdà, La Molina, Ripoll o Planoles. En l’acte de presentació dels municipis per on passarà la competició ciclista, que va reunir a Barcelona els alcaldes de tots els municipis, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va reivindicar que «el món confia en Catalunya» i la seva capacitat d’acollir grans esdeveniments internacionals.
En la presentació al Palau de Pedralbes amb la seixantena d’alcaldes de municipis on passarà el Tour, Illa va defensar que el pas de la competició ciclista per Catalunya és «en benefici» de tot el territori. «Quan escollim bé els objectius i unim esforços, Catalunya mostra la seva millor versió», va defensar, tot encoratjant els batlles a fer que sigui «la millor edició» i «el millor Grand Départ», que es farà a Barcelona.
El president de la Generalitat va reivindicar que Catalunya «transmet confiança i seguretat al món» i va defensar el «fort arrelament europeu» que, va dir, comparteixen el Tour i el país. «És un símbol que travessa fronteres», va afirmar, tot recordant que la competició la veuen milions de persones arreu del món que descobriran els paisatges i arquitectura de municipis de tot Catalunya.
Al seu torn, el conseller d’Esports, Berni Álvarez, va subratllar que el Tour deixarà un llegat econòmic, social i mediambiental. «És el millor esdeveniment possible que podem tenir el 2026», va assegurar el conseller, que va insistir que l’aposta del Govern és que com a mínim cada any se celebri un gran esdeveniment esportiu a Catalunya.
Les tres etapes a Catalunya
El Gran Départ, que per primer cop es farà a Barcelona, serà el 4 de juliol. Es tractarà d’una contrarellotge per equips de 19,7 quilòmetres. Sortirà de la platja per recórrer el passeig marítim i passarà per la Sagrada Família i avingudes planes abans d’acabar amb un final exigent al castell de Montjuïc.
La segona etapa, el 5 de juliol, tindrà la sortida a Tarragona i arribarà a Barcelona. El recorregut seran 178,4 quilòmetres, tindrà una ruta litoral i passarà per la costa de Begues, on es tornarà més accidentat i exigent. El final serà un circuit urbà amb tres pujades al castell de Montjuïc, amb 600 metres amb un 13% de pujada, abans d’arribar a la meta davant l’Estadi Olímpic.
La tercera etapa, el 6 de juliol, és la que tindrà Girona com a un dels testimonis de la prova: sortirà de Granollers i acabarà a l’estació de les Angles, a 1.794 metres, situada al Capcir. El recorregut seran 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de 3.950 metres. Passarà per la collada de Toses, entre el Ripollès i la Baixa Cerdanya, que es troba a 1.778 metres. Pel que fa al protagonisme gironí, la cursa passarà per Alp, Puigcerdà, La Molina, Ripoll i Planoles.
Milers de persones -la xifra podria arribar als sis zeros- es bolcaran amb un espectacle gratuït i que passarà per carrers que mai no han acollit un esdeveniment tan gran com el Tour.
