Es descarta una lesió greu de la pivot Mariam Coulibaly
El partit de dimecres a Fontajau entre l'Spar Girona i el Galatasaray canvia d'hora i es jugarà a les 19 hores
La millor de les notícies ha arribat a la tarda, quan l’Spar Girona ha comunicat que «les proves realitzades a Mariam Coulibaly descarten una lesió greu i confirmen una fissura a l’os cuboide amb afectació al lligament del peu esquerre. L’evolució de la lesió marcarà la seva disponibilitat». Hores abans, Pere Puig havia deixat oberta la porta a un possible reforç d’urgència si el temps de baixa de la pivot s’allargava. No farà falta, perquè el director esportiu va dir que si no hi havia ensurts, no es fitxaria.
Ha estat al matí quan Pere Puig ha analitzat la situació de l'equip de Roberto Íñiguez, que és segon a la Lliga a una victòria del Casademont Saragossa, és líder del grup E de l'Eurolliga empatat amb el Galatasaray i disputarà la Copa de la Reina a Tarragona a finals de març com a cap de sèrie. "Quan a l'estiu ens plantegem l'equip, teníem al cap que volíem competir per la Lliga. Vam construir un grup amb qualitat, però conscients que era curtet. Les jugadores tenien fam i venien a créixer i nosaltres estàvem convençuts de la referència positiva que volien fer grup. Estem contents de com ha anat i esperançats: el rendiment a la Lliga i l'Eurolliga, més el fet de guanyar la Lliga Catalana, ens il·lusiona. Però sé que el nivell d'exigència del cos tècnic és molt alt i que només mantenint aquesta línia podrem continuar competint". Puig, però, ha reconegut que "ara no estem en el millor moment de la temporada, perquè hem caigut una mica després de mostrar una exuberància física durant molts mesos, tot i que estic convençut que ho remuntarem. Aquest equip ens engresca, perquè això és el que genera, i ens satisfà veure el com s'han aconseguit els resultats. I ara què queda? Continuar gaudint i fer gaudir. Més enllà de si guanyem o no, el que desitgem és continuar competint, una cosa que hem fet tot i les malalties, baixes, etcètera".
A Puig no li fa perdre la son el desgast que comporta el fet de tenir una plantilla amb poca rotació. "No, perquè tothom aporta i les necessitem a totes. De fet, vull fer valdre la tasca diària de la Berta Ribas i l’Anna Badosa. Si haguéssim escollit tenir una plantilla més llarga, potser Bibby i Jocyte no serien aquí". L'Spar Girona va prioritzar talent a quantitat.
"És molt agosarat parlar de títols", ha advertit Puig, sempre moderat en les seves intervencions. "El nostre títol és veure la resposta del pavelló, per exemple, els dies del València i Perfumerías Avenida. Comprovar l'entrega de la gent i veure com competim és el nostre títol. Esclar que si n'arriba un seria increïble, però ara és molt agosarat parlar-ne". Les gironines estan a punt de trencar el sostre a la màxima competició europea. "Sí, però anem amb el fre de mà, com a la Lliga espanyola. Nosaltres no ens mourem del jornada a jornada, però és evident que va passant el temps i continuem allà a dalt. Seria molt històric classificar-nos per a la final a sis". Puig ha presumit del camí viscut. "Primer vam guanyar un títol, després vam anar a l'Eurolliga, més tard vam viure uns quarts de final... Per això dic que ser a la final a sis seria una altra fita històrica. Però no ens posarem cap mena de pressió i no ens calen motivacions addicionals. Això sí, dimecres sortirem a mossegar malgrat enfrontar-nos a un equipàs".
El director esportiu gironí ha afirmat, també, que el substitut de Laia Palau al cos tècnic, acompanyant Roberto Íñiguez i Jordi Sargatal, arribarà aviat. "Potser tindrem novetats a finals de setmana". Puig ha tingut unes paraules cap a la llegenda del bàsquet català. "Tot el que ha donat la Laia al club, el que significa... espero que es recuperi aviat".
Canvi d'hora a l'Eurolliga
El club gironí ha anunciat que el partit contra el Galatasaray de dimecres a Fontajau, corresponent a l'Eurolliga, canvia d'hora i es disputarà a les 19 hores. Una victòria local deixaria a l'equip en una situació immillorable: els dos primers de cada grup es classifiquen per a la final a sis, però disputaran una eliminatòria entre ells per descobrir si han de passar pels quarts de final o accedeixen directament a semifinals. Queden quatre jornades, i el marge amb el tercer és de dues victòries.
