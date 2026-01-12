🔴 EN DIRECTE avui a les 20.00 hores
Moeve Fútbol Zone 1x08: Anàlisi de la jornada, futbol femení i una entrevista clau
El programa d’avui de Moeve Fútbol Zone arriba amb una edició especialment completa, marcada per l’anàlisi de la jornada, el debat pausat de l’actualitat i el protagonisme tant del futbol masculí com del femení. La cita, que s’emet aquest 12 de gener, combina informació, tertúlia i entrevistes amb alguns dels noms propis del moment
L’obertura anirà a càrrec de Christian Blasco, que donarà pas a un editorial centrat en el context de la jornada i en els temes que marcaran el programa. Tot seguit, l’espai de titulars permetrà fer un repàs global de l’actualitat del futbol estatal, amb especial atenció a la Liga EA Sports, la Liga F Moeve i LaLiga Hypermotion, analitzant resultats, classificació i el calendari immediat.
Un dels moments centrals del programa serà la tertúlia, on s’abordarà en profunditat la jornada 19 de la Liga EA Sports i les sensacions que ha deixat la Supercopa d’Espanya. En aquest espai participaran la periodista Irati Vidal i l’exfutbolista Marta Corredera, que aportaran mirades complementàries sobre el rendiment dels equips, les dinàmiques competitives i els noms propis que estan marcant l’inici d’any.
El programa també posarà el focus en l’actualitat del futbol valencià gràcies a una connexió en directe amb Superdeporte, des d’on s’analitzarà la situació esportiva dels equips de la Comunitat Valenciana, amb especial atenció al moment que travessa el Valencia CF i als reptes que té per davant en les pròximes jornades.
Moeve Fútbol Zone
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives
Un altre dels plats forts arribarà amb l’entrevista a Álex Lizancos, jove jugador del Burgos CF i una de les revelacions de l’equip aquesta temporada. Amb ell es repassarà la situació actual del conjunt burgalès, els objectius del curs i la il·lusió que suposa la possibilitat de disputar la Copa del Rei davant el València, un enfrontament carregat de simbolisme tant per al futbolista com per al club.
El futbol femení tornarà a tenir un espai propi dins del programa amb el repàs de la jornada 15 de la Liga F Moeve, que serà analitzada juntament amb la col·laboradora Maria Tikas. Un bloc pensat per contextualitzar resultats, destacar dinàmiques dels equips i donar visibilitat al creixement competitiu de la lliga.
La secció Futbol per a tothom oferirà una de les històries més singulars del dia: la del porter de l’Atlético de Madrid, Iñigo Asorey, que s’ha consolidat com un dels guardametes més destacats de l’últim torneig FC Futures. Un relat que connecta formació, talent jove i valors vinculats al futbol base.
Abans del comiat, el programa també mirarà cap a tot allò que passa fora del terreny de joc. La secció de xarxes socials, amb Joaco Soneira, recollirà l’actualitat a peu de carrer i algunes de les imatges més comentades del cap de setmana, completant una panoràmica àmplia de com es viu el futbol dins i fora de l’estadi.
Amb un menú variat i una mirada que busca anar més enllà del titular, Moeve Fútbol Zone afronta la seva última entrega amb la mateixa premissa de sempre: explicar el futbol espanyol des de dins, amb veus que el viuen de veritat.
