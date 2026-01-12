El Reial Madrid destitueix a Xabi Alonso i nomena Arbeloa com a nou entrenador
El conjunt blanc ha emès un comunicat oficial anunciant la sortida del tècnic després de la derrota a la Supercopa d'Espanya
Christian Blanco
Sorpresa majúscula en el futbol espanyol. Xabi Alonso ha estat destituït com a entrenador del Reial Madrid. Així ho ha anunciat el club mitjançant un comunicat al seu web oficial:
«El Reial Madrid C. F. comunica que, de mutu acord entre el club i Xabi Alonso, s’ha decidit posar fi a la seva etapa com a entrenador del primer equip. Xabi Alonso sempre tindrà l’afecte i l’admiració de tot el madridisme perquè és una llegenda del Reial Madrid i ha representat en tot moment els valors del nostre club. El Reial Madrid sempre serà casa seva. El nostre club agraeix a Xabi Alonso i a tot el seu cos tècnic la feina i la dedicació durant tot aquest temps, i els desitja molta sort en aquesta nova etapa de les seves vides».
Després d’anunciar la sortida de Xabi Alonso, el club blanc ha comunicat que Álvaro Arbeloa és el nou entrenador del primer equip:
«El Reial Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa és el nou entrenador del primer equip. Álvaro Arbeloa ha estat entrenador del Castilla des del juny del 2025 i ha desenvolupat tota la seva carrera com a tècnic a la cantera del Reial Madrid des del 2020. Va dirigir l’Infantil A la temporada 2020-2021, proclamant-se campió de Lliga; el Cadet A el curs 2021-2022; i el Juvenil A des del 2022 fins al 2025. Com a entrenador del Juvenil A, va aconseguir el triplet la temporada 2022-2023 (Lliga, Copa del Rei i Copa de Campions) i la Lliga la temporada 2024-2025.
Com a jugador, Álvaro Arbeloa va formar part del Reial Madrid en una de les etapes més exitoses de la seva història. Va defensar la samarreta blanca entre el 2009 i el 2016, en 238 partits oficials. Durant aquest període va guanyar 8 títols: 2 Copes d’Europa, 1 Mundial de Clubs, 1 Supercopa d’Europa, 1 Lliga, 2 Copes del Rei i 1 Supercopa d’Espanya.
Amb la selecció espanyola, Álvaro Arbeloa també va formar part d’una etapa històrica, en què va guanyar el Mundial del 2010 a Sud-àfrica i dues Eurocopes (2008 i 2012). Va ser internacional en 56 ocasions».
