Íñiguez: "Guanyar el Galatasaray sense Coulibaly és més difícil, però ho podem fer"
L'Spar Girona es juga demà a Fontajau el lideratge contra l'equip turc (19h) amb la baixa de la pivot
El tècnic admet que hauran de "fregar l'excel·lència i fer un partit molt coral" per apuntar-se la vuitena victòria a l'Eurolliga
Fontajau acull demà (19h) un altre partit d'Eurolliga d'aquells que haurien de ser d'assistència obligatòria per als bons aficionats al bàsquet. La visita del Galatasaray posarà en joc el lideratge del grup d'Eurolliga i tot i que l'Spar Girona afrontarà el duel amb la baixa sensible de Coulibaly, avui en la roda de premsa prèvia el tècnic Roberto Íñiguez ha deixat clar que "ho podem fer". "Sense Mariam és més difícil, però podem guanyar el Galatasaray", ha assegurat, afegint que això és el que està intentant transmetre a les seves jugadores. És evident que la presència de la pivot, lesionada dissabte contra el Joventut, i que es perdrà alguns partits (Íñiguez no ha volgut aventurar una possible data de reaparició), hauria donat més arguments a l'equip gironí davant d'un rival molt físic com el turc, tot i que l'entrenador de l'Uni té un pla per "intentar-ho" sense ella. Qui sí que podrà jugar és Marta Canella, que té millors sensacions i avui ja s'ha entrenat després del cop que va rebre també en el duel davant la Penya.
Sobre Coulibaly el tècnic ha explicat que "un cop acabat partit pensàvem que era molt greu, que podia tenir una lesió de diversos mesos, però ara sembla que només és una petita fissura que necessita una mica de temps per aferrar bé i ella ja està movent-se en bici, l'evolució és bona. No m'atreveixo a dir el temps que estarà fora, ella vol tornar com més aviat millor. L'ensurt ens ha passat, però ens queda el disgust que algun partit es perdrà, començant per demà, encara que intentarem fer-ho sense ella".
Per a Roberto Íñiguez el millor equip de l'Eurolliga és el Fenerbahce. Segons ell el Galatasaray "és un molt bon equip, molt físic, amb experiència, amb un joc exterior terrible. Disposen de sis jugadores estrangeres amb nivell WNBA més algunes de les millors jugadores turques en la rotació. Haurem de fregar l'excel·lència i fer un treball molt coral. Haurem d'estar al nivell de molts partits de la primera fase i no frenar la idea d'activitat constant. Necessitem que la gent de la banqueta quan surti a la pista ens ajudi a pujar el nivell". El tècnic, en aquest sentit, demana "un pas endavant" de les jugadores a escala individual: "jo ho parlo amb elles amb tota l'estima, és important que cada una doni una mica més per sumar com a equip". L'entrenador ha recordat que "hem tingut partits molt bons contra Praga, Schio, Bourges, i ara ens arriba un altre partidàs. Ho intentarem, a veure si la manera com volem competir ens permet fer la millor feina possible".
Els comptes a l'Eurolliga
Preguntat si ha fet números per determinar què li fa falta a l'Spar Girona per classificar-se per a la Final Six o, com a mal menor, per a l'eliminatòria prèvia que t'hi pot dur, ha assegurat que "potser després de la jornada de demà podem tenir clar què necessitem. El partit marcarà com queda el grup. Crec que el Praga farà un esprint ara que té l'equip al complet, i això ja ens va bé, que colli des de baix. Però nosaltres hem de guanyar un o dos partits, segur. El primer objectiu és ser al play-off i després ja ho veurem. Potser després de la jornada de demà podem començar a fer travesses.
