Puado es trenca el creuat i diu adeu a la temporada
El capità periquito, que només va durar quatre minuts sobre la gespa diumenge, passarà pel quiròfan aquest dijous per operar-se del genoll dret.
Raúl Paniagua
La desgràcia s’ha acarnissat amb l’Espanyol i amb el seu capità Javi Puado. El davanter, que ja va estar tres mesos de baixa aquesta temporada per una lesió de genoll que el va obligar a perdre’s nou partits de Lliga, va tornar a trencar-se aquest diumenge en el duel contra el Llevant. El barceloní, de 27 anys, va entrar en el minut 68 i va haver de ser substituït en el 72. Va sentir molèsties al lligament malmès i va preferir no arriscar. Les proves mèdiques van confirmar ahir el pitjor diagnòstic possible: ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret.
El capità serà operat aquest dijous pel doctor Cugat i es perdrà el que resta de temporada. Un cop dur per a un Espanyol que segueix ferm a la cinquena plaça del campionat després d’una primera volta de "matrícula d’honor", com la va definir el tècnic Manolo González. El drama es produeix al mateix genoll que el va mantenir 87 dies de baixa per un esquinç que va patir durant un entrenament a l’octubre. A l’informe es va apuntar que patia un "esquinç" i es va optar per un tractament conservador en lloc de la cirurgia al no haver-hi ruptura.
Tot i que en principi s’esperava un període de baixa de dos mesos, la seva reaparició es va prolongar unes setmanes més per facilitar un retorn sense seqüeles. Puado va reaparèixer en el minut 81 del derbi contra el Barça. En el Ciutat de València va reemplaçar Pere Milla en el minut 68.41, però es van encendre les alarmes poc després. Va deixar el seu lloc a Pickel en el minut 72.10 i tot va quedar pendent de les proves ahir.
El greu diagnòstic ha sorprès en l’entorn periquito. Manolo era conscient que tornaria a perdre el capità durant alguns partits, però no imaginava un contratemps tan important. Puado, fins i tot, va abandonar l’estadi amb certa esperança d’eludir la greu lesió que finalment s’ha confirmat.
"El jugador franquícia"
Heroi de l’últim ascens i de l’agònica salvació segellada contra el Las Palmas el maig passat, Puado ha disputat 10 partits en aquesta temporada, en els quals ha marcat dos gols. L’estiu va estar marcat per la incertesa respecte al seu futur. El club ja havia perdut Joan Garcia i va apostar per retenir el seu "jugador franquícia", com el va definir el director esportiu Fran Garagarza. Va acabar renovant fins al 2030.
Malgrat la seva jerarquia, l’equip ha sabut sobreposar-se a les seves absències i l’Espanyol va sumar 21 punts de 27 de possibles sense el seu capità entre l’octubre i el desembre. El bon rendiment de Pere Milla (6 gols), el substitut natural de Puado, ha sigut clau.
