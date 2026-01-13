Salvans torna a l'Olot
L'extrem vallesà es reincorpora al conjunt garrotxí després d'haver començat la temporada al Sant Andreu
L'Olot s'ha mogut de pressa per trobar un recanvi a la baixa Álex Gonpi (Salamanca UDS). L'escollit és un vell conegut de la casa com Pau Salvans que, només mig any després de deixar el club i fitxar pel Sant Andreu, torna al club. L'extrem de Gualba, de 26 anys, havia jugat aquesta temporada tretze partits amb els barcelonins. El curs passat va tenir un paper destacat amb l'Olot amb qui va marcar tres gols en vint-i-vuit partits. Salvans és a la recta final d'una lesió a l'adductor de la qual podria estar ja recuperat la setmana entrant. "Vinc amb moltes ganes d’aportar el meu futbol i ajudar a assolir l’objectiu. Hi ha una gran plantilla i estic molt feliç de tornar a Olot", ha dit en declaracions als mitjans oficials del club.
