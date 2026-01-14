Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bomba als quarts de final de la Copa de la Reina: Spar Girona-Perfumerías Avenida

L'eliminatòria es jugarà el divendres 27 de març i les gironines, en cas de superar-la, es trobarien a la semifinal de l'endemà al guanyador del Jairis-Leganés

Bibby en una acció del darrer clàssic, disputat a Fontajau el 4 de gener (77-60) / David Aparicio / David Aparicio

Jordi Roura

Girona

El sorteig de la Copa de la Reina de bàsquet, que es disputarà al Palau d'Esports de Tarragona entre el 26 i el 29 de març, ha deparat una eliminatòria bomba a quarts de final, un clàssic entre l'Spar Girona i el Perfumerías Avenida, que aquest cop, no havia entrat entre els quatre caps de sèrie. El partit es jugarà el divendres 27 de març i, en cas de superar aquesta ronda, les gironines es trobarien l'endemà a la semifinal el vencedor del Jairis-Leganés. A l'altre costat del quadre, la competició tindrà un Casademont Saragossa-IDK Euskotren i un València-Ensino. Aquests dos duels es disputaran en la jornada inaugural, el dijous 26 de març.

L'Uni es trobarà el seu gran rival els darrers anys a la Lliga Femenina, un Avenida al qual aquesta temporada ha superat en la competició domèstica a Fontajau per un clar 77-60. No obstant això, el Perfumerías Avenida representa un rival molt perillós i, de ben segur, el que volien evitar tots els caps de sèrie. El club castellà acaba de fitxar la pivot hongaresa Virag Takacs-Kiss (Athinaikos) i està a prop de recuperar Regan Magarity, precisament, exjugadora de l'Spar.

El Girona ja ha posat a la venda per als seus abonats les localitats per anar a Tarragona a veure la Copa de la Reina. Els partits també es podran seguir per Teledeporte, que properament anunciarà els horaris.

