Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Robatori GironaCas MangaRetirada sediments OnyarEvidència genètica islàmicaMorts per fred
instagramlinkedin

Problemes tècnics als marcadors retarden l'Spar Girona - Galatasaray

Fontajau abans de l'inici del partit

Fontajau abans de l'inici del partit / Jordi Roura

Jordi Roura

Jordi Roura

Girona

El partit d'Eurolliga entre l'Spar Girona i el Galatasaray que havia de començar a les 19h s'ha retardat per uns problemes tècnics als videomarcadors de Fontajau, per altra banda, cada vegada més habituals. Els dos equips segueixen escalfant a la pista, mentre es resol la incidència. Encara no s'ha fet ni la presentació de les jugadores.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents